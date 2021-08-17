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14.09.2119:04
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Федеративной Республики Сомали в Москве Х.А.Даудом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Федеративной Республики Сомали в Российской Федерации Хасана Абди Дауда по его просьбе.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития российско-сомалийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Была также рассмотрена ситуация в регионе Африканского Рога с акцентом на внутриполитическую обстановку в Сомали.