О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Федеративной Республики Сомали в Москве Х.А.Даудом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Федеративной Республики Сомали в Российской Федерации Хасана Абди Дауда по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития российско-сомалийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Была также рассмотрена ситуация в регионе Африканского Рога с акцентом на внутриполитическую обстановку в Сомали.