О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Алжира в Москве М.Ш.Куртой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Алжирской Народной Демократической Республики в Москве Мохамеда Шерифа Курту.

В ходе беседы обсуждались практические вопросы дальнейшего развития дружественных российско-алжирских отношений с акцентом на график политических контактов и задачи наращивания многопланового взаимовыгодного сотрудничества в экономической и гуманитарной областях.

Состоялся также обмен мнениями по развитию обстановки в Северной Африке. При этом подтверждена важность разблокирования имеющихся конфликтных ситуаций на общепризнанной международно-правовой основе, включая соответствующие решения СБ ООН.