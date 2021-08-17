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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Алжира в Москве М.Ш.Куртой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Алжирской Народной Демократической Республики в Москве Мохамеда Шерифа Курту.
В ходе беседы обсуждались практические вопросы дальнейшего развития дружественных российско-алжирских отношений с акцентом на график политических контактов и задачи наращивания многопланового взаимовыгодного сотрудничества в экономической и гуманитарной областях.
Состоялся также обмен мнениями по развитию обстановки в Северной Африке. При этом подтверждена важность разблокирования имеющихся конфликтных ситуаций на общепризнанной международно-правовой основе, включая соответствующие решения СБ ООН.