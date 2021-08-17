О 55-летии дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мальдивской Республикой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 сентября исполнилось 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мальдивской Республикой. В связи с юбилеем состоялся обмен посланиями между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел Мальдивской Республики А.Шахидом.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что наши связи выстраиваются на основе взаимного уважения и доброй воли. Российская сторона подчеркнула содержательный характер двустороннего политического диалога. А.Шахид особо выделил роль России как крупного партнера в развитии национальной экономики. Был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия, в полной мере отвечающего интересам народов двух стран.