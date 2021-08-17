Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о начале работы 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

14 сентября открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавляет Министр иностранных дел С.В.Лавров, выступление которого в зале ГА запланировано на 25 сентября.

С удовлетворением отмечаем, что вследствие улучшения эпидемиологической обстановки Министр, равно как и многие его коллеги из других стран, примет участие в работе предстоящей сессии в очном формате, а также проведет «на полях» ее общеполитической дискуссии (21-27 сентября) целый ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Убеждены, что личные контакты остаются незаменимым элементом дипломатического искусства. Именно они дают возможность странам с разными, подчас диаметрально противоположными, интересами находить компромиссы по ключевым вопросам мирового развития.

В ходе 76-й сессии ГА Россия будет традиционно руководствоваться необходимостью укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах. Вот уже более 75 лет всемирная Организация несет в себе дух подлинной многосторонности, и наша общая задача – содействовать укреплению ее авторитета и повышению практической отдачи от ее деятельности.

Несмотря на нынешнюю турбулентную обстановку в мире, ООН уверенно сохраняет статус безальтернативного форума для сопряжения усилий мирового сообщества по нейтрализации актуальных угроз благосостоянию человечества. Особое значение такая работа приобретает на фоне нарастания трансграничных вызовов в различных сферах – от борьбы с терроризмом до противодействия рискам международной информационной безопасности.

Исходим из того, что никакие искусственно созданные форматы в духе «миропорядка, основанного на правилах» не смогут стать достойной заменой уникальному объединительному потенциалу всемирной Организации, а также заложенным в ее Устав фундаментальным международно-правовым нормам. В этой связи выступаем со всеобщим призывом отказаться от односторонних действий и осознать, что только приверженность равноправному сотрудничеству и способность слышать друг друга позволят нам успешно пройти текущие испытания.