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13.09.2117:36
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Г.Грлич-Радманом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
13 сентября по инициативе хорватской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Г.Грлич-Радманом.
Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.
Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие российско-хорватского диалога.