О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Г.Грлич-Радманом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 сентября по инициативе хорватской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Г.Грлич-Радманом.

Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.

Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие российско-хорватского диалога.