Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Государственным секретарём по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино Л.Бекарри по итогам переговоров, Москва, 13 сентября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели хорошие переговоры с Министром иностранных дел, Государственным секретарём Республики Сан-Марино Л.Беккари.

Переговоры были полезные. Дружелюбная атмосфера у нас всегда присутствует, когда мы встречаемся с нашими сан-маринскими коллегами. У нас отношения традиционно дружественные. Констатировали, что они продолжают поступательно развиваться по целому ряду направлений, несмотря на объективные ограничения, которые накладывает санитарно-эпидемиологический режим. Есть общая нацеленность на углубление двустороннего взаимодействия. Сегодняшний визит по нашей общей оценке стал важным шагом в этом направлении.

Ценим, что Сан-Марино проводит самостоятельную внешнюю политику, в том числе и в вопросе присоединения к односторонним и нелегитимным санкциям. Это создаёт дополнительную возможность для укрепления нашей практической кооперации.

Говорили сегодня о том, какие есть варианты наращивания сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в целях борьбы с пандемией коронавируса. Наше сотрудничество в этой области (мы поставили вакцину «Спутник V» в Республику для вакцинации населения) помогло улучшить эпидемиологическую ситуацию в Сан-Марино.

Приветствовали обоюдную готовность к углублению культурно-гуманитарных контактов, в том числе с участием ассоциации «Сан-Марино – Россия», которая была недавно учреждена при почётном консульстве России в Республике.

Целый ряд российских вузов, включая Московский государственный университет (МГУ), Московский государственный педагогический университет (МПГУ), заинтересован в развитии академических обменов с университетом Сан-Марино. Предложили нашим коллегам использовать возможность Дипломатической академии при нашем Министерстве, которая проводит курсы по повышению квалификации для сотрудников иностранных внешнеполитических ведомств.

Рассчитываем, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки удастся активизировать популярные туристические связи, в том, что касается российских граждан, желающих посмотреть на Сан-Марино и жителей Сан-Марино, заинтересованных побывать в нашей стране.

Есть принципиальная договорённость ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности. В ближайшее время организуем его подписание.

Говорили и по актуальным международным проблемам. Условились продолжать взаимодействие на различных международных площадках, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

Есть заинтересованность в том, чтобы объединительный потенциал структур, функционирующих в Европе, а именно ОБСЕ и Совет Европы, использовался в интересах продвижения позитивной повестки дня, а не для нагнетания риторики в агрессивной манере, которая ставит под вопрос: а нужна ли нашим западным коллегам такая архитектура для того, чтобы выстраивать сотрудничество, а не для проведения русофобской линии?

Условились на диалог по линии дипломатических служб. Договорились сделать проект плана консультаций, чтобы наши контакты были поставлены на системную регулярную основу. Сегодня и завтра у делегации Л.Беккари будет насыщенная программа, в том числе встречи и переговоры в российских ведомствах, с руководством Министерства финансов, Министерства здравоохранения и встреча в правительстве Москвы.

Уверен, что этот первый официальный визит в истории Государственного секретаря Сан-Марино в Российскую Федерацию позволит наметить перспективные совместные проекты. Уверен, что российская столица оставит хорошее впечатление у наших гостей.

В этом году исполняется 65 лет установлению консульских отношений между Российской Федерацией и Республикой Сан-Марино.

Ещё раз хотел поблагодарить коллегу за совместную работу.

Вопрос (обоим министрам): Какие вы слышите мнения европейских стран относительно признания российских вакцин от коронавируса? Какие страны выступают резко против? Какие шансы у российской вакцины быть одобренной в ЕС в ближайшее время?

С.В.Лавров: Эта тема достаточно широко и регулярно освещается. Не буду гадать, какие страны резко против, а какие просто опасаются разозлить брюссельскую бюрократию. Можно сказать о том, какие страны уже одобрили использование российской вакцины – это Венгрия и Словакия. Об этом объявлено официально. В Евросоюзе нет жёсткого требования, которое обязывало бы все страны дожидаться, пока Европейское агентство по лекарственным средствам вынесет позитивный вердикт. Контракты на закупку западных вакцин были подписаны Евросоюзом задолго до того, как вакцины, произведённые на Западе, были зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам. Мы не можем гадать.

Фиксируем многочисленные заявления лидеров Евросоюза о том, что надо ориентироваться на западные вакцины. В частности, глава Еврокомиссии У. Фон дер Ляйен выступала с такими заявлениями. Во Франции ещё в начале этого года публично, на высшем уровне нас вместе с Китаем обвиняли в том, что мы проводим «вакцинную агрессию» и т.д. Предвзятость присутствует. У Министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора, российских учёных есть контакты с Европейской комиссией, Европейским агентством по лекарственным средствам. Мы за то, чтобы эти контакты были максимально профессиональные и без какой-либо политизации. С этих позиций выступал Министр здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко на недавнем заседании «двадцатки» на уровне министров здравоохранения. Надеемся, что те, кто действительно заинтересован в организации сотрудничества по защите здоровья и жизни людей, возобладают, в т.ч. в Европейском союзе.

Вопрос: Накануне стало известно, что гражданин России А.Франчетти был задержан в Чехии по запросу Украины. Сейчас Киев готовит необходимые документы для его выдачи. Проинформировала ли Чехия российскую сторону о предъявленных ему обвинениях? Какие меры будет принимать Москва для защиты его прав?

С.В.Лавров: Нет. На момент, когда я приехал на эти переговоры чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства России в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета Российской Федерации. Хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину. Может, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными? Надеюсь, что чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации.