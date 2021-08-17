Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино Л.Беккари, Москва, 13 сентября 2021 года

Уважаемый г-н Государственный секретарь,

Коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве. Хорошо помню нашу беседу в феврале прошлого года в Женеве. У меня навсегда останется в памяти посещение Сан-Марино в марте 2019 г. Это был первый в истории официальный визит Министра иностранных дел России.

Ваш визит в Российскую Федерацию получил статус официального, что также является первым случаем в наших отношениях.

Тесно сотрудничаем по вопросам борьбы с пандемией. Рады, что вакцина «Спутник V» позволила Сан-Марино стать лидером в вакцинации населения и решении проблем безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией.

У нас есть планы развития двусторонних отношений и в других областях – в торговле, экономике, инвестициях, гуманитарной сфере.

Поощряем межпарламентские связи и контакты между людьми. Отношения между нашими ведомствами характеризуются регулярным проведением консультаций по широкому кругу вопросов, включая ситуацию на Европейском континенте, в Евроатлантике и деятельность ООН. Хотели бы придать этим консультациям регулярный характер в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Госсекретариатом по иностранным делам Республики Сан-Марино, подписанным в Сан-Марино в марте 2019 г.

Надеюсь подробно обсудить с Вами все эти вопросы. Еще раз добро пожаловать. Рад Вас видеть.