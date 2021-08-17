Поздравление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова коллективу Центра истории российской дипломатической службы

Уважаемые коллеги, друзья,

От имени руководства, всех сотрудников Министерства иностранных дел и от себя лично поздравляю вас с 20-летием со дня образования Центра истории российской дипломатической службы.

Благодаря вашему многолетнему труду и неиссякаемой творческой энергии сегодня Центр располагает действительно уникальной коллекцией предметов и документов, относящихся к истории отечественного внешнеполитического ведомства. Созданное вами собрание экспонатов привлекает большое внимание представителей иностранного дипкорпуса, всех, кто интересуется славной летописью нашей дипломатии, включая студентов, историков, а также многочисленных гостей столицы. Отрадно, что Центр входит в тройку лучших ведомственных музейных учреждений Москвы.

Проводимая вами работа служит укреплению связи времен и поколений, патриотическому воспитанию молодежи и уже поэтому заслуживает уважения и поддержки. И, конечно, в этот знаменательный день все мы с глубокой признательностью вспоминаем Юрия Михайловича Хильчевского – основателя Центра, так много для него сделавшего.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ