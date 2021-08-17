Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с договорённостями между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия

Отмечаем конструктивный характер заявлений Гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси по итогам состоявшегося 11-12 сентября его визита в Тегеран и встречи с вице-президентом ИРИ – руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) М.Эслами.

Главное – с обеих сторон подтверждён твёрдый настрой на продолжение диалога по всему спектру вопросов, касающихся проверочной деятельности Агентства в Иране. Прочерчен вектор дальнейших контактов, которые будут уплотняться и, как мы надеемся, позволят обеспечить должный уровень верификации и своевременное урегулирование любых возникающих вопросов.

Приветствуем договорённость между руководством МАГАТЭ и ОАЭИ по поводу обслуживания установленного на объектах иранского ядерно-энергетического комплекса проверочного оборудования. Разделяем мнение Р.Гросси о том, что таким образом найдено решение наиболее срочной технической проблемы, что позволит Агентству сохранить ясную картину состояния дел в иранской ядерной программе без каких-либо пробелов. Полагаем, есть все предпосылки, чтобы обе стороны продолжили движение вперёд в заданном темпе.

Рассчитываем, что открывающаяся 13 сентября сессия Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ и предстоящие на ней дискуссии по вопросам проверки в ИРИ поспособствуют укреплению взаимопонимания между Агентством и Тегераном, которые в очередной раз доказали, что умеют сообща работать и добиваться искомого результата. Всякое давление извне и попытки вмешиваться в этот процесс контрпродуктивны.

Ожидаем также, что конструктивная и деловая атмосфера на сессии СУ МАГАТЭ придаст импульс подготовке очередного раунда консультаций в венском формате по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Первопричины возникших сложностей с «ядерной сделкой» хорошо известны и пока не устранены.

Призываем всех наших партнёров по СВПД, включая Иран, а также представителей США как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь. Исходим из того, что кратчайший путь к реанимированию «ядерной сделки» лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, без довесков и изъятий. Россия намерена этому всячески способствовать.