О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино Луки Беккари

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 сентября состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино (РСМ) Л.Беккари, который будет находиться в Москве с официальным визитом 12-15 сентября с.г.

Россию и Сан-Марино связывают давние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Между двумя странами поддерживается регулярный диалог по двусторонним вопросам и международной проблематике. Несмотря на неблагоприятную обстановку, вызванную санитарно-эпидемиологическим кризисом, с которым малое государство сумело справиться благодаря своевременным поставкам препарата «Спутник V», российско-санмаринское сотрудничество продолжает развиваться.

Визит Государственного секретаря Республики Сан-Марино позволит придать дополнительный импульс развитию российско-санмаринских отношений. Ожидается, что стороны рассмотрят актуальные аспекты межгосударственных связей и обменяются мнениями относительно возможностей наращивания двустороннего политического диалога, а также экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудят наиболее актуальные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Особое внимание предполагается уделить сотрудничеству в области борьбы с пандемией, ситуации в Афганистане, взаимодействию с Сан-Марино в общеевропейских организациях и структурах ООН, отношениям России с европейскими государствами.