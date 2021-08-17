О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 сентября состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани, находящимся в Москве с кратким рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили уровень сложившихся дружественных и многоплановых российско-катарских связей, подтвердили взаимный настрой Москвы и Дохи на их дальнейшее поступательное развитие в соответствии с договоренностями и решениями, принятыми лидерами двух государств.

В ходе углубленного обмена мнениями по ситуации, складывающейся в Афганистане и вокруг него после вывода оттуда американского военного контингента, была подтверждена необходимость скорейшей стабилизации обстановки в этой стране. При этом констатирована готовность России и Катара содействовать международным усилиям, направленным на предотвращение гуманитарного кризиса в Афганистане.

Проведена обстоятельная «сверка часов» по ключевым аспектам ближневосточной проблематики с акцентом на задачи скорейшего достижения политического урегулирования в Сирии и разрешения арабо-израильского конфликта на основе известной международно-правовой базы. Подчеркнута также важность продвижения в зоне Персидского залива конструктивной, объединительной повестки дня, создания в этом районе мира коллективных механизмов реагирования на существующие вызовы и угрозы при участии всех заинтересованных государств.

С.В.Лавров и Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани уделили особое внимание вопросам положительной динамики двусторонней торговли в условиях общего падения темпов роста глобальной экономики, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции. Выражено общее мнение о необходимости дальнейшей диверсификации делового партнерства между двумя странами при координирующей роли Межправительственной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.