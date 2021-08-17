Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Государства Катар М. Бен Аль Тани, Москва, 11 сентября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели хорошие, полезные и конкретные переговоры с Министром иностранных дел Государства Катар М. бен Аль Тани. Предметно рассмотрели не только международные дела, которые были в центре нашего внимания, но и двусторонние вопросы. По двусторонним темам отметили их поступательное развитие, что отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов. Этот процесс развивается в русле договорённостей, достигнутых между Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Эмиром Катара Т.Бен Хамадом Аль Тани.

На нашей повестке дня конкретные пути расширения практической кооперации, увеличения объема и диверсификации товарооборота. Подчеркнули значение деятельности совместной российской-катарской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Условились подготовить её заседание в течение оставшихся месяцев этого года. Оно должно состояться в Дохе. Министр иностранных дел Катара М. Бен Аль Тани вместе с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым возглавляют этот "инструмент", которому мы придаём большое значение. Отметили хорошее сотрудничество между Катарским инвестиционным агентством и Российским фондом прямых инвестиций. У них совместная платформа более чем на 2 млрд долларов. Целый ряд проектов уже находятся в стадии реализации.

Приветствовали обоюдный настрой на активизацию межпарламентских связей, туристических обменов, контактов в научно-образовательной сфере. У нас взаимная заинтересованность и в наращивании взаимодействия по вопросам поддержки спорта, обеспечения безопасности, организации международных спортивных соревнований. Уже налажен канал координации наших действий в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 г. Передали эстафету после мундиаля, состоявшегося в Российской Федерации в 2018 г. Наши катарские друзья интересуются российским опытом. С удовольствием им делимся.

Обсудили международные дела. Особое внимание уделили положению дел в Афганистане и вокруг него после того, как оттуда ушли американские войска и контингенты других стран НАТО. У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы в приоритетном порядке международное сообщество помогало обеспечить деэскалацию напряжённости в Афганистане, не допустить перелив каких-либо негативных проявлений в соседние страны. Приветствовали усилия катарских партнёров по налаживанию межафганского диалога. У них есть хороший многолетний опыт посредничества и предоставления своей столицы для диалога между талибами и бывшим Правительством Афганистана. Этот опыт сейчас весьма востребован. Усилия Катара по содействию такому процессу, который будет вовлекать все афганские политические, этнические и прочие силы, важны с целью недопущения рецидивов насилия, в интересах формирования институтов власти с участием и с учётом интересов всех сегментов афганского общества.

Придаём приоритетное значение решению гуманитарных проблем Афганистана. Последствия произошедшего весьма тяжёлые. У нас есть общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территорию сопредельных государств. Многие из них будут пытаться прорваться в Европу и создавать серьёзные сложности для государств, куда они решили прийти без приглашения. Подчеркнули необходимость скорейшего решения этой проблемы. Для этого важно задействовать возможности всех вовлечённых стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий.

Слышал заявления, сделанные Генеральным секретарём НАТО Й.Столтенбергом, который возложил вину за сложившуюся ситуацию на бывшее Правительство Афганистана и на вооружённые силы Афганистана, которые, дескать, оказались неспособными удержать ситуацию под контролем. Как минимум приходит на ум старая русская пословица на счёт больной головы и здоровой. Конечно, натовцы должны более адекватно, объективно и самокритично оценивать ситуацию.

Договорились продолжать плотную координацию подходов по всем аспектам афганской ситуации, как по двусторонним каналам, так и по линии многосторонних форматов, которые сейчас обретают практическое значение.

Говорили и о ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Подтвердили безальтернативность решения проблем, связанных с урегулированием в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Информировали партнёров о нашей работе и по двусторонним каналам с Дамаском, и в рамках Астанинского формата с участием Турции и Ирана, а также на женевской площадке, где мы рассчитываем возобновить в самом ближайшем будущем работу Конституционного комитета с участием делегаций Правительства и оппозиции.

Подчеркнули необходимость предоставления сирийцам гуманитарного содействия, помощи в восстановлении разрушенной войной гражданской инфраструктуры без политизации этой темы. Именно такого подхода требует недавно принятая резолюция 2585 Совета Безопасности ООН, которая постановила прекратить блокирование поставок гуманитарной помощи в Идлиб через Дамаск с вовлечением сирийского Правительства, а также постановила начать реализацию проектов восстановления инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования, жилья и водоснабжения.

Сошлись во мнении, что в условиях нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран палестинская проблема не должна отходить на второй план. Это наша принципиальная позиция. Мы её с катарскими и другими арабскими друзьями неизменно отстаиваем. Подтвердили необходимость консолидации международных усилий для скорейшего запуска прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего урегулирования.

Затронули положение дел в зоне Персидского залива. Россия выступает за формирование в этом стратегически важном районе конструктивной, объединительной повестки дня. Видим необходимость создать здесь коллективные механизмы реагирования на различные риски и угрозы с участием всех вовлечённых государств. Условились продолжать диалог по этой проблематике, в т.ч. с учётом известных российских инициатив. Подготовленная нами обновлённая Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива недавно была распространена в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Осенью этого года, если позволит эпидемиологическая ситуация планируем провести вторую встречу политологов и экспертов из всех стран Залива и других заинтересованных государств.

Весьма удовлетворены переговорами, показавшими в очередной раз обоюдную заинтересованность России и Катара к углублению взаимодействия на всех без исключения направлениях – и в двустороннем плане, и по региональной, международной повестке дня.

Искренне благодарю своего коллегу и друга за этот визит. Рассчитываю на тесное, дальнейшее сотрудничество по всем вопросам.