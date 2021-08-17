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Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Катара М. Бен Аль Тани, Москва, 11 сентября 2021 года
Уважаемый господин Министр,
Дорогой М. Бен Аль Тани,
Коллеги, друзья,
Приветствую вас в Москве. Это третья встреча за 2021 год. Она подчеркивает нашу нацеленность на дальнейшее продвижение тесного сотрудничества во всех областях.
Внимательно следим и высоко оцениваем усилия катарских друзей по содействию нормализации обстановки в Афганистане. Как и вы, стараемся помочь афганским сторонам в преодолении существующих между ними противоречий. Сегодняшняя встреча, как мы и договорились, позволит нам доверительно, предметно обменяться мнениями по этому вопросу.
На повестке дня у нас и другие вопросы, касающиеся региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и на Cевере Африки.
Рассчитываю продолжить разговор по вопросам дальнейшего развития наших двусторонних отношений.
Добро пожаловать!