Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Катара М. Бен Аль Тани, Москва, 11 сентября 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогой М. Бен Аль Тани,

Коллеги, друзья,

Приветствую вас в Москве. Это третья встреча за 2021 год. Она подчеркивает нашу нацеленность на дальнейшее продвижение тесного сотрудничества во всех областях.

Внимательно следим и высоко оцениваем усилия катарских друзей по содействию нормализации обстановки в Афганистане. Как и вы, стараемся помочь афганским сторонам в преодолении существующих между ними противоречий. Сегодняшняя встреча, как мы и договорились, позволит нам доверительно, предметно обменяться мнениями по этому вопросу.

На повестке дня у нас и другие вопросы, касающиеся региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и на Cевере Африки.

Рассчитываю продолжить разговор по вопросам дальнейшего развития наших двусторонних отношений.

Добро пожаловать!