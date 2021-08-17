Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе форума современной журналистики «Вся Россия – 2021», Сочи, 10 сентября 2021 года

Добрый вечер, уважаемые друзья,

Спасибо огромное за приглашение.

Хотел бы выполнить поручение Президента В.В.Путина и огласить послание участникам и гостям XXV форума "Вся Россия-2021».

"Уважаемые друзья,

Приветствую вас в Сочи на открытии юбилейного XXV форума "Вся Россия-2021».

Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии.

Ваши встречи всегда становятся большим, значимым событием в медиасообществе и отличаются насыщенной повесткой, обстоятельным заинтересованным общением участников.

От души поздравляю лауреатов премии "ТЭФИ-Мультимедиа», которая сегодня впервые вручается в рамках Форума. В эпоху цифровых технологий этот действительно уникальный проект объединил на одной конкурсной площадке представителей всех отраслей и направлений СМИ - как опытных мэтров, так и талантливую молодежь, и нацелен на продвижение лучших традиций отечественной журналистики.

Уверен, что Форум «Вся Россия-2021» пройдет как всегда на высоком организационном, творческом уровне, а его участники в ходе заседаний, презентаций, круглых столов обсудят широкий круг актуальных проблем, обменяются опытом, новыми идеями и яркими замыслами.

Желаю вам плодотворных дискуссий и успехов!

В. Путин"

Всегда рад возможности пообщаться с журналистами в формате откровенного прямого диалога. Это всегда наиболее продуктивно. Мы живём в эпоху настоящего информационного взрыва. Понимаем, что эффективность любого политического шага, в том числе на международной арене, только повышается, если он получает должную «подсветку» в СМИ. Я не сказал «позитивную» и не сказал «негативную», а должную, правдивую или объективную.

Два дня назад отметили Международный день солидарности журналистов. Ваша профессия связана с высоким риском. В эти дни вспоминаем коллег, отдавших жизни при исполнении своих обязанностей, до конца выполнивших свой служебный долг. Среди них – А.А.Стенин, А.С.Клян, И.В.Корнелюк и А.Д.Волошин, погибшие в 2014 году на юго-востоке Украины.

Сегодняшний разговор будем выстраивать в соответствии с вашими пожеланиями. Готов ответить на любые вопросы, прокомментировать их. Важно посмотреть, как вам видится наша работа. Ценим то, что вы пишете о нас, включая критические замечания. Часто в них видим полезные подсказки, активно их используем. Сегодня информационное пространство заполнено мгновенными «настоящими» и «фейковыми» новостями, которые за полсекунды разлетаются по всему миру, по всей стране.

Важно поддерживать честную журналистику, основанную на выверенных фактах и продиктованную уважением к своей профессии. Об этом хотел бы поговорить на любых примерах, которые вам покажутся интересными.

Вопрос: Как наш МИД отреагировал на заявление украинского Президента?

С.В.Лавров: Какое из них? Там много заявлений было сделано.

Вопрос: Он, видимо, на войну собрался.

С.В.Лавров: Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, если будет приказ верховного главнокомандующего, то они завоюют Донецк и Луганск. Жалко, что при этом десятки, может и сотни тысяч людей погибнут. Такая характерная логика. Как я понял, В.А.Зеленский отреагировал на это заявление. Вслед за ним кто-то из его офиса (уже потерял им счёт), сказал, что на данном этапе это маловероятно. Видимо, этапы бывают разные.

Вот что говорил Президент Украины В.А.Зеленский, выступая в Стенфорде с лекцией в США, где он был с многодневным визитом. Он сказал: «Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы. Я в этом уверен, потому что возможно всё». Наверное, в это «возможно всё» входит и война с Российской Федерацией. Считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Привыкли к этим огульным заявлениям, насквозь проникнутым русофобией. Жаль, что Президент В.А.Зеленский, который пришёл совсем под другими лозунгами к власти и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь делает заявление: «Если живёшь на Украине и считаешь себя русским, то уезжай в Россию, потому что здесь тебе делать нечего». Сегодня другое заявление. В.А.Зеленский, отвечая на вопрос, пойдет ли он на второй срок, сказал: «Нет, лучше всё, что я обещал, выполню в первый срок и пойду отдыхать». Как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим.

Можно комментировать бесконечно. Вся череда законодательных инициатив чётко направлена на подрыв каждого положения Минских договорённостей. Моя реакция негативная. Вижу здесь ещё отголоски КВН. Может таким образом нужно завоёвывать сердца своих избирателей. Это печально, если другого способа не осталось.

Постоянно подчёркиваем готовность возобновить нормальное отношение с Украиной, потому что украинский народ нам является близким, братским народом. Об этом не раз говорил Президент России В.В.Путин, он написал специальную статью. «Народ имеет таких лидеров, которых он достоин» – эта пословица в данном случае не работает.

Вопрос: С точки зрения вашего значительного опыта взаимодействия с иностранными коллегами, главами МИДа зарубежных стран – кого бы вы включили в свою личную тройку настоящих профессионалов своего дела, независимо от того, была ли работа с ними трудной или комфортной? Топ-3 зарубежных коллег Лаврова?

С.В.Лавров: Не хочу никого обижать. Подавляющее большинство моих партнёров, визави, - высочайшие профессионалы. Боюсь перечислить одну, две, три, даже десять фамилий, чтобы никого не обидеть. У всех министров иностранных дел главная задача – отстаивать интересы своей страны. Мы руководствуемся тем же самым. У нас в Концепции внешней политики записано, что целью нашей внешней политики является создание максимально благоприятных внешних условий для развития России, для её экономического роста, подъёма социального обеспечения и уровня жизни населения, обеспечения её безопасности во всех смыслах, отстаивание на международной арене прав россиян, будь то граждане, которые просто путешествуют, живут заграницей по тем или иным обстоятельствам, либо наши предприниматели, часто сталкивающиеся с дискриминацией.

Сейчас вынуждены учитывать в работе по созданию благоприятных внешних условий для нашего внутреннего развития ту линию, которую Запад проводит в отношении нас уже далеко не первый год. Началась она задолго до украинских событий. Первые санкции были задолго до этого. А линия заключается в том, что Запад во главе США недоволен утратой доминирования, которым он наслаждался несколько столетий. Появились новые центры силы: экономической, финансовой мощи, политического влияния. Запад хочет всячески сдержать развитие этих альтернативных центров силы. Не понимает, что это тщетные попытки, учитывая объективный характер процессов формирования многополярного мира. Открытое декларирование курса на сдерживание Китая и России раскрывает суть западного замысла.

В условиях трансграничных угроз, которые никого не оставляют в стороне, таких как пандемия, международный терроризм, наркотрафик, продовольственная безопасность, дефицит пресной воды, обострилось множество проблем, касающихся всего человечества без каких-либо исключений. Решать эти проблемы можно только объединив усилия, потому что эти угрозы, риски границ не знают и не соблюдают их.

Ведомый США Запад пошёл на беспрецедентное обострение с Россией. Вводятся нелегитимные санкции, используются другие инструменты нечистоплотной конкуренции. Наше развитие пытаются затормозить. Учитывая такой подход, занимаемся в широком смысле слова импортозамещением всего, что зависело от наших технологических отношений с Западом. Это касается не только продовольствия, но и высоких технологий, и оборонных. Наша цель - не зависеть ни от кого в отраслях, являющихся решающими для нашей безопасности и повседневной жизни.

При этом мы не впадаем в автаркию, самоизоляцию, конфронтацию. Открыты для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на равноправной основе без каких-либо ультиматумов, без диктатов, опираясь на опыт переговорной дипломатии, поиска компромисса и баланса интересов. Если Запад будет готов на это, то мы хоть завтра возобновим наши отношения на обоюдовыгодной основе. На данном этапе у нас нет и не может быть уверенности в надёжности наших партнёров. Мы должны подстраховаться, оставаясь открытыми миру, от этого мира не зависеть в критически важных отраслях нашей жизни, развития.

Возвращаясь к началу Вашего вопроса. Бывает, сталкиваешься с человеком, который проводит линию, направленную на обеспечение интересов своего государства, но сформулированных в ущерб другим. Это очень интересно. Если это большой профессионал, он будет придумывать аргументы. Хотя придумывать их против объединений усилий ради общего блага непросто, такие специалисты есть. Уважаю их. У них есть задачи, поставленные руководителями-идеологами, и они их выполняют. Не буду сейчас перечислять. В принципе, подавляющее большинство участников - это профессионалы. Другое дело, профессионал, как адвокат, – что надо доказать, то и будет доказывать. Хочет, выступает за защиту, хочет - за обвинение.

Вопрос: Когда ожидать взаимного признания антиковидных вакцин со странами Европейского Союза? Ведь все понимают, насколько было бы проще жить, если бы существовала возможность взаимного признания вакцин. Не кажется ли вам, что непризнание наших вакцин – ещё один способ давления со стороны коллективного Запада на Россию? Сербия "приняла" русскую вакцину и производит её на своей территории, успешно прививается народ, в том числе и китайской и другими западными вакцинами. Мы, как страна, пошли тем путем, что, если людям надо помочь – не надо включать геополитику.

С.В.Лавров: Вы правы насчёт нецелесообразности, включая геополитику. Это как раз одна из тех областей, о которых только что говорили, отвечая на предыдущий вопрос. Очевидный, глобальный интерес приносится в жертву сиюминутным геополитическим расчётам, используются в арсеналах средств, нацеленных на то, чтобы кого-то сдерживать, не давать сотрудничать с партнёрами. Если конкретно о ЕС говорить, то есть Европейское агентство по лекарственным средствам. Его представитель буквально недавно сказал, что им потребуется дополнительное время. Где-то в конце 2021 г. или в начале 2022 г. они надеются зарегистрировать все вакцины, которые у них на рассмотрении. По крайней мере, вынести окончательный вердикт.

Наши структуры здравоохранения давно работают на этом направлении с ЕС. Есть и объективные факторы промедления, потому что это был первый контакт между нашими специалистами и европейскими экспертами. До этого никаких переговоров, профессиональных обсуждений не было.

Выяснилось, что целый ряд вопросов, которые являются обязательными для прояснения по принципам ЕС, у нас не учитываются. Это не хорошо и не плохо, просто другая методика. Насчёт «Спутник V» лучше всего говорит практика. Не было ни одного несчастного случая. Даже не пытаюсь сравнивать с другими вакцинами, у которых несколько иной "послужной" список. Если бы разговоры шли профессионально, убеждён, результата достигли бы давно.

В ЕС подавляющее большинство стран следует такой блоковой дисциплине. Они ждут "отмашки" от самого этого агентства. Но законы ЕС, правила ЕС никоим образом не запрещают любой стране принять национальные решения, зарегистрировать «Спутник V» и использовать его. Первым сделала это Венгрия, недавно Словакия. Никто их не «покарал», не наказал. В разговорах с большинством наших партнёров чувствую, что они предпочли бы позитивные решения как можно скорее. Те, кто хотел это сделать на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных.

Насчёт политизации. Помню, что ещё в начале года Президент Франции Э.Макрон эмоционально выступал, обвиняя Россию и Китай в том, что мы стремимся развивать «вакцинную войну». Министр иностранных дел Франции тоже что-то в этом роде говорил. Затем весной У. Фон дер Ляйен заявляла, что с российской вакциной связываться не следует, а надо полагаться на западные вакцины. Насчёт западных вакцин. Агентство по лекарственным средствам подписало контракты на покупку различных западных вакцин до того, как оно их зарегистрировало. Если руководствоваться здравым смыслом, можно принимать нетривиальные решения, не обязательно бюрократизированные процессы вводить в действия.

Еще один пример - государство Сан-Марино. Они попросили нас поставить вакцину «Спутник V» для всего населения. Страна небольшая – 30-40 тысяч жителей. Мы это сделали. Они привились. И сейчас они испытывают на себе огромный спрос вакцинного туризма. Они окружены Италией. Итальянцы не признают «Спутник V», но житель Сан-Марино может с сертификатом «Спутник V» въехать в Италию. Недавно был в Риме по приглашению Министра, разговаривал с Премьер-министром и с моим коллегой, обратил их внимание на это. Они сказали, что это упущение уже заметили, и с октября жителям Сан-Марино ездить в Италию с российской вакциной будет нельзя. Это правда.

Когда Президент В.В.Путин больше года назад впервые анонсировал создание вакцины «Спутник V», он сразу же подчеркнул нашу открытость к самому широкому сотрудничеству. В апреле с.г. на онлайн саммите «Большой двадцатки», посвящённому борьбе с пандемией, В.В.Путин поддержал решение о том, чтобы на период борьбы с пандемией отказаться от патентной защиты всех вакцин. Это финансовая потеря, акт гуманизма. Никто из других стран, производящих вакцины, пока этого не сделал. Но наша позиция «на столе». Все о ней знают. Были робкие попытки со стороны Брюсселя (потом они сошли на нет) поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы. На днях была очная встреча в Италии министров здравоохранения «двадцатки». Министр М.А.Мурашко поддержал такой подход, предложив договориться о признании сертификатов на основе национальных решений. Всё это «витает в воздухе», и недостатка конструктивных идей с нашей стороны нет.

Нас обвиняют в том, что мы пытаемся развязать «вакцинные войны», а ещё в том, что инспирируем «антипрививочное движение» (когда люди выходят на улицу и требуют снять карантинные ограничения). У человека засело глубоко в голове, что его задача постоянно сдерживать Российскую Федерацию, изобретать агрессивные, даже злобные «фейковые» обвинения в наш адрес. Ничего с этим поделать не можем, хотя постоянно держим «дверь открытой».

Вопрос: Мы все наблюдаем за ситуацией в Афганистане и на границах бывшего СССР. Многие из нас помнят десятилетнюю войну в Афганистане в 80-х годах. На ваш взгляд, талибы у наших границ – это опасно? Как ситуация будет развиваться в дальнейшем и как Россия будет действовать? По вашим прогнозам, Талибан будет признан мировым сообществом?

С.В.Лавров: Риски и опасности в этом регионе были всегда. Главная задача тех объединений, которые созданы Российской Федерацией, нашими соседями, партнёрами и ОДКБ, ШОС, как раз и заключается в том, чтобы эти риски нейтрализовать.

С талибами у нас не прерывался диалог уже несколько лет. Далеко не мы одни, американцы, европейцы, китайцы и другие страны региона тоже с ним разговаривали. Мы основывались на прочной основе резолюций Совета Безопасности ООН, которые прямо предписывают решать афганскую проблему через диалог всех афганских политических, этнических сил, каковой является и Движение талибов. Примерно 40-45% населения страны пуштуны. Очевидно, что решить нынешнюю ситуацию невозможно без объединения в политическом процессе пуштунов, узбеков, хазарейцев, таджиков. Мы за это выступаем с самого начала, когда Президент А.Гани сбежал из Кабула, и талибы заняли практически всю территорию страны. Мы услышали и поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным, что у них нет никаких намерений создавать проблемы своим соседям, в том числе, странам Центральной Азии. У них нет планов вторгаться на их территорию, они будут бороться с террористами, которые на территории Афганистана ещё остаются: ИГИЛ, отряды «Аль-Каиды». Это намерение пока ничем не было опровергнуто.

Мы с нашими центральноазиатскими соседями ведём плотную работу. Состоялся в виртуальном режиме саммит «ОДКБ плюс Узбекистан». Узбекистан не входит в ОДКБ, но Президент Ш.В.Мирзиёев к саммиту присоединился. У нас есть контакты по линии военных, была проведена серия учений в Таджикистане с участием наших узбекских коллег. «Держим порох сухим». Сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих неспокойных событий на территорию наших союзников. Делаем всё, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Параллельно проводятся многочисленные конференции, которые возвышают голос в пользу мирного урегулирования, формулируя принципы такого урегулирования в духе того, о чём я сказал: инклюзивный политический процесс, безопасность, недопущение сохранения на территории Афганистана «очагов терроризма», наркотрафика. За годы пребывания там США в несколько раз выросло производство героина. Сейчас Афганистан производит 90% наркотиков всего мира.

Есть и другие вопросы, которые необходимо решать: права женщин, девочек. Но на данном этапе стабильность региона для нас абсолютно безальтернативный приоритет. В Совете Безопасности ООН эта тема обсуждается. Сейчас там рассматриваются параметры продления Миссии ООН по содействию Афганистану. Она там находится с 2002 года, в новых условиях решено её сохранить. Наше посольство работает. Мы его состав оптимизировали, практически все члены семей - женщины, дети - уехали. «Боеспособный» коллектив. Они полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнёрами.

Наши коллеги сейчас предлагают провести министерскую встречу пяти постоянных членов Совета Безопасности по Афганистану. На днях состоялась встреча всех соседей Афганистана, три центральноазиатские страны: Пакистан, Иран, Китай. Есть и другие задумки, например, «Группы двадцати», где сейчас Италия председатель, провести такую конференцию. Держим на столе наше предложение возобновить работу в Московском формате. Это все пять центральноазиатских государств: Иран, Пакистан, Китай, Индия, Россия, США. «Рычагом» развития этого формата последние годы являлась «тройка» в составе России, США, Китая и расширенная «тройка» (к ней присоединялся Пакистан). Были также заинтересованы в том, чтобы и Иран подключился к этим дискуссиям, равно как и Индия. Наш подход заключается не в том, чтобы провести конференцию, «неважно с каким составом участников, но лишь бы она прозвучала в СМИ», а собрать за одним столом всех тех, кто реально, не на словах, влияет на ситуацию в Афганистане и на различные политические силы в этой стране.

Вопрос: Как Вы думаете, будет ли Талибан признан мировым сообществом?

С.В.Лавров: Сейчас все говорят о том, что с Талибаном надо иметь отношения, включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны (чего мы не делали). Ряд других стран тоже оставил там свои дипломатические представительства. Разговаривать с Талибаном неизбежно придется (и уже приходится) практически всем.

В зависимости от того, как Талибан будет выполнять свои заявленные цели и принципы, думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле.

Вопрос: Вы уже упомянули Украину. Президент В.А.Зеленский и его правительство неоднократно позволяли себе достаточно недипломатичные высказывания относительно «Северного потока – 2». Вы, в свою очередь, достаточно понятно, внятно поясняете позицию России западным СМИ. Как Вы считаете, доходит ли этот сигнал до людей через традиционные медиа? Или коммуникации изменились настолько, что нужны новые формы донесения информации? Что бы Вы посоветовали современным «классическим» журналистам?

С.В.Лавров: Мне кажется, что форма донесения информации не имеет принципиального значения. «Имеющий уши, да услышит». Современные технологии делают информацию очень «горячим» продуктом, который в одночасье, даже за минуту, может всколыхнуть общественное мнение, создать ощущение риска или, наоборот, «убаюкать» каким-то образом. Очень часто такой эффект имеют фейковые новости. Поэтому так важно полагаться на факты, перепроверять их. Но от фейков мы никуда не денемся. Это стало не просто частью работы медиапространства, а частью деятельности на международной арене многих наших западных партнеров. Посмотрите, что они о нас пишут. Им главное сказать, что Россия ведет себя «не так» на мировой арене.

В своих документах они подчеркивают, что готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала Россия должна «изменить свое поведение». Это значит отдать Крым, «уйти из Украины» (хотя никто там нас не видел), «не трогать Молдавию», «отдать Абхазию и Южную Осетию» и многое другое. Мы начинаем приводить факты, которые послужили причиной нынешней геополитической ситуации на нашем пространстве. Напоминаем, что, на самом деле, на Южную Осетию напал М.Саакашвили, и на наших миротворцев (среди них были погибшие – это прямое нападение на государство). В 2009 г. Евросоюз специально заказал доклад о причинах этой войны в августе 2008 г. Над ним работала группа экспертов во главе с представителем Швейцарии Х.Тальявини. Был сделан вывод, что приказ отдал М.Саакашвили, и с этого все началось. Они этого не слушают. Хоть пиши в блогах, хоть в соцсетях, хоть делай разворот на две полосы – не хотят слышать. У них такая заданность.

Опять выступает мой коллега, Министр иностранных дел Украины Д.И.Кулеба и говорит, что они сейчас работают над созывом "нормандского саммита", где стороны встретятся и обязательно решат проблемы выполнения Минских договоренностей. Параллельно глава президентского Офиса А.Б.Ермак заявляет, что эти договоренности уже исчерпали себя. Глава делегации Украины в Контактной группе, работающей в Минске, Л.М.Кравчук говорит то же самое: надо переделать Минские договоренности, например, чтобы сначала ополченцы отдали границу, а потом будут решаться вопросы с русским языком, их статусом, амнистией, проведением выборов. Понятна абсурдность такого предложения, которое идет вразрез с Минскими договоренностями. Дальше заявляют, что «нормандский формат» тоже неплох, но надо к нему подключить США, Великобританию и Польшу.

Когда нас призывают провести встречу в «нормандском формате», мы просим сначала объяснить, как все это сочетается. Линия на лишение русскоязычного населения права пользоваться своим языком, на непредоставление амнистии для участников событий 2014 г., на отказ от учета мнения Донецка и Луганска при подготовке местных выборов – это Минские договоренности с частицей «не». Они отрицаются. Все это закреплено в законах Украины.

Наши коллеги из Германии и Франции предлагают собраться министрам иностранных дел России, Германии, Франции, Украины в Нью-Йорке «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН. Мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, как они относятся к тому, что творит В.А.Зеленский и его команда, законодательно перечеркивая свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят, что надо сперва собраться и там посмотреть. Это несерьезный, непрофессиональный разговор. Спрашиваем у них "в лоб": когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности (у них это записано в принципах отношений с Россией, там пять пунктов, один из которых – «пусть Россия выполнит Минские договоренности», но там про нас ни слова нет: «Киев – Донецк», «Киев – Луганск» – разговаривайте), кого вы считаете сторонами конфликта? Не поверите. Знаете, какой ответ? «Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности». Какая двусмысленность?

В Минских договоренностях записано: надо согласовать между Киевом, Донецком и Луганском все вопросы. Какая там «конструктивная двусмысленность»? То есть собираться в такой ситуации – это просто не уважать себя, потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские соглашения, ни решения парижского саммита «нормандской четверки» от декабря 2019 г. по вопросам статуса (который должен быть в соответствии с Минском и Парижем закреплен в конституции на постоянной основе), амнистии и проведения выборов.

Возвращаясь к Вашему вопросу, если коротко: я вижу «классического» журналиста, который пришел домой, залез в компьютер и стал блогером. А наоборот - пока не вижу.

Вопрос: Вспоминая советские времена, тогда многие молодые специалисты, дипломаты мечтали поехать на Запад, увидеть там новую жизнь, что-то интересное, наверное, зарплаты там были хорошие. Если посмотреть на Россию, на нашу столицу сейчас, то в Москве ситуация не просто может конкурировать с западными странами, а по некоторым параметрам даже их опережает. Как сейчас молодые дипломаты и специалисты смотрят на такие командировки? Их по-прежнему манит Запад?

С.В.Лавров: Вы правы в том смысле, что качество жизни у нас ничуть не уступает, а по многим параметрам превосходит то, что можно найти в большинстве западных стран.

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным были приняты решения о существенном повышении заработной платы дипломатов более десяти лет назад (мы долго к этому шли). После 1990-х гг. наблюдалась обратная картина, когда дипломаты среднего уровня, «рабочие лошадки», аналитики, на которых опирался соответствующий департамент, уходили в бизнес, потому что бизнесу нужны были знания языков. Из работников аналитического фронта они превращались в переводчиков и встречающих в аэропорту. Путем соответствующего Указа Президента было обеспечено существенное повышение зарплаты и в Российской Федерации, и за границей. Сейчас мы примерно на уровне средней европейской страны.

Есть немало представителей нашей профессии, которые не хотели бы никуда уезжать. У них здесь все в порядке – друзья, семьи, родители. Но у нас при поступлении на работу подписывается документ, где в соответствии с законом "Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации" соглашаешься на то, что будешь подвержен ротации. Ротация подразумевает, что, проработав определенное количество лет, ты должен ехать за границу. Это предмет согласования, учета интересов МИД и конкретного дипломата – в какую страну, на какой срок. Но это делать обязательно.

Случаев, когда люди отказываются или просят не подвергать их ротации, не так много. Подавляющее большинство прекрасно понимает, что для формирования настоящего профессионала неизбежно нужно поработать за границей и понять эту огромную часть нашей профессии. Без нее на руководящих постах в Министерстве работать непросто, потому что будет недостаток опыта.

Подавляющее большинство наших сотрудников – амбициозные ребята. Они хотят делать максимально видную, продвинутую карьеру. У нас нет недостатка в сотрудниках за границей и в людях, желающих и готовых поехать на заграничную работу.

Вопрос: Спасибо за Вашу работу. Мы все понимаем, что на Россию оказывается большое давление. В этих непростых условиях Вы продолжаете отстаивать интересы России и, на мой взгляд, делаете это грамотно, виртуозно. За это Вам большое спасибо.

На пленарном заседании Восточного экономического форума журналист телеканала «Россия» и модератор сессии С.Б.Брилев задал вопрос Президенту Российской Федерации В.В.Путину, не жалко ли ему будет отпускать С.В.Лаврова и С.К.Шойгу в Госдуму. На что В.В.Путин ответил коротко: «Жалко». А Вам самому не жалко будет уходить? По чему из работы Министра иностранных дел Вы будете скучать больше всего?

С.В.Лавров: Президент В.В.Путин ответил коротко, но не одним словом. Он сказал: «Жалко… Решения должны приниматься ими прежде всего».

Сначала надо дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперед. На данном этапе не исключаю моей работы ни по какой части.

Вопрос: Каким Вы видите статус Южной Осетии в будущем?

С.В.Лавров: Южная Осетия – независимое государство. Признание Россией его суверенитета состоялось 26 августа 2008 г. Это было осознанное, выстраданное решение перед лицом совершенно оголтелой позиции тогдашнего грузинского президента М.Саакашвили, который был абсолютно "не в себе". Судя по всему, на него плохо подействовало заявление НАТО, принятое на саммите Североатлантического альянса в апреле того же года, что Грузия и Украина будут в НАТО. По-моему, его это подкосило в психологическом плане, дало иллюзию того, что НАТО будет за него воевать и отвоевывать земли, которые он угнетал.

Параллельно Абхазия тоже объявила независимость. Сделала это потому, что в период этой войны в Республике были обнаружены схроны, где складировалось оружие и документы, показывающие, что следующей за Южной Осетией должна была быть Абхазия.

Мы тут же признали независимость этих республик, потому что понимали: от грузинской «военщины» под предводительством М.Саакашвили их может спасти только наша защита.

Кстати, заявление Североатлантического альянса от апреля 2008 г. о том, что Грузия и Украина будут в НАТО, по-моему, сейчас "дошло" до киевских руководителей. Они этим одержимы. Заявляют везде о том, что они «созрели», «перезрели» для членства в НАТО. Это будоражит умы. Наверное, я могу их понять. У них полный «швах» с экономикой, социальной политикой, тарифами. Такая воинственная риторика, что «они в Европе», «лидеры Европы», «им давно надо в НАТО», «давно пересидели в этом предбаннике» отвлекает избирателей, создает интересные, с их точки зрения, новости.

Наши натовские коллеги должны понимать, что слово не воробей. Если они на таком уровне заявили, что Украина и Грузия будут в НАТО, а сейчас прекрасно понимают, что это путь "в никуда", абсолютно бесперспективная затея, значит, не надо разбрасываться такими словами.

Южная Осетия независима по решению своего народа. Как ее народ определит, так и будет дальше.

Вопрос: Надвигаются выборы. Мы знаем, что «Единая Россия» побеждает на них с 2003 г. Мало сомнений и на этих выборах.

С.В.Лавров: Я передам Ваш прогноз.

Вопрос: Мой коллега говорил о том, что Москва сейчас не уступает ведущим столицам мира. Провинция пока еще живет по-разному, кое-где еще уступает.

Вокруг выборов ведутся ожесточенные споры. Журналисты, наши коллеги, приводят свои резоны. Если аккумулировать все эти споры, то суть их сводится к следующему. Одни говорят, что это хорошо, это стабильность. Другие говорят, что это плохо, потому что нет развития, кумовство, коррупция начинают процветать, когда во власти находятся одни и те же люди, в том числе в регионах.

Как человек, который решил рассматривать и решать в том числе и внутренние проблемы нашей страны, как Вы видите эти две силы? Где найти компромисс между стабильностью и развитием?

С.В.Лавров: Согласен с Вами, что регионы живут совсем не так, как Москва. В этом смысле имеют важнейшее значение объявленные Президентом Российской Федерации В.В.Путиным на Восточном экономическом форуме решения о необходимости подъема Дальнего Востока, Восточной Сибири, введения льгот для инвестиций, людей, которые захотят туда переехать. Все эти принципиальные решения уже озвучены. Сейчас они будут обретать форму законодательных нормативных актов.

Езжу по стране. Помимо деловых поездок люблю Алтай, где стараюсь отдыхать на горных реках. Вижу, как живут провинциальные города и села. То, что интересы регионов сейчас выдвигаются на передний план в качестве приоритетных вопросов в президентской и правительственной повестке дня – это факт. Правительство уже подготовило целую серию мер, которые будут оформлены в самое ближайшее время. Они точно будут поддержаны регионами.

Насчет стабильности и развития. Главное, чтобы это на практике не было взаимоисключающими понятиями. Стабильность, безусловно, важна. Видим, как в некоторых странах постсоветского пространства она приносится в жертву амбициям и желанию захватить власть на основе каких-то обещаний прийти к ней.

Согласен, что можно делать больше и лучше. Это очевидно. Любой человек в любом деле может делать больше и лучше. Согласен и с теми, кто говорит, что нужно обещать то, что ты в состоянии выполнить. «Единая Россия» как наша ведущая политическая сила выстраивает свою предвыборную программу. Она прекрасно знает бюджетные возможности страны, как и любая другая фракция в Госдуме, имеет доступ к этой информации. Она не будет обещать невыполнимого. Но то, что каждая предвыборная кампания подталкивает любую партию к тому, чтобы она еще глубже осознала свою ответственность, считаю, что это полезно.

Выбирать будут люди. Люди хотят большего развития. Перечислил примеры, которые говорят о том, как Правительство по поручению Президента будет откликаться на эти желания. Убежден, что люди не хотят повторения «майданов», цветных революций, чтобы наши внутренние и внешние дела определял какой-то «дядя» из-за границы. Мы это пережили. Многие здесь, наверное, не жили в ту эпоху, но многие помнят, по крайней мере, родители рассказывали про первые постсоветские годы, когда считали, что мы «в кармане» у наших западных друзей. В руководящих кабинетах, в банках сидели их советники, определявшие наши действия и т.д.

В отличие от других стран (никого не хочу обидеть) постсоветского пространства, у россиян особое чувство национального достоинства. Достоинство должно сопровождаться достатком в семье. Сочетание этих двух вещей, думаю, будет оптимальным. К этому Правительство и Президент совершенно точно стремятся. Они видят эту задачу как никто другой и хотят ее решать.

Вопрос: Известно, что Вы – фанат футбола. Следите ли Вы за игрой обновленной сборной России в отборочных матчах на Чемпионат мира? Как бы Вы оценили первые шаги нового тренерского состава?

С.В.Лавров: Как говорить про В.Г.Карпина без «Спартака»? Они неразделимы. Один раз будучи в «Спартаке», ты потом все равно остаешься членом команды.

Конечно, слежу, не сплю, пока не закончится матч, переживаю. Безусловно, не все получается. Были заголовки в «Спорт-экспрессе»: «Результат есть – игры нет». Наверное, это резковато. Тем более В.Г.Карпин получил команду «с колес». У него не было даже недели на то, чтобы каким-то образом на практике «обкатать» свои замыслы.

Недавно читал большое интервью с Д.А.Аленичевым. Это мой хороший товарищ, спартаковская легенда, вообще, легенда российского футбола. Он четко высказал мнение, что у В.Г.Карпина все должно получиться. Очень на это надеюсь.

Считаю, было несправедливо, когда В.Г.Карпина «попросили» из «Спартака» посреди сезона, когда команда была на втором месте. Было обидно за него и за ту работу, которую он делал в команде. Я его очень поддерживаю. Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он все делает правильно.

Вопрос: Так как мы находимся в городе-курорте, хотелось бы задать вопрос про отдых. Вы много ездите. Были в разных странах и городах России. Расскажите, где Вы предпочитаете отдыхать? Что Вас особенно впечатляет в г.Сочи?

С.В.Лавров: В Сочи впечатляет все. Это точно.

Насчет отдыха я уже сказал. Я люблю сплав на плотах по горным рекам летом. Зимой стараюсь ездить в сибирские регионы с товарищами. Как правило, получается.

Кстати, я был у вас в Северной Осетии. Меня возили в ущелье, где был накрыт стол с тремя пирогами и не только с ними. Сейчас вспоминаю, почему бы и не Северная Осетия? Там красота.

Вопрос: Я автор Ютуб-канала «Серафим». Нас называют блогерами.

С.В.Лавров: Говорят «ютубер»?

Вопрос: Мне так больше нравится. Запомним. Хотелось бы пригласить Вас к нам на канал. Мы – молодежь. Мне 24 года. Обсуждаем самые разные проблемы, в первую очередь связанные с религией, но также политику, искусство и т.д.

В последнее время Вы высказываетесь на тему ситуации с православием в мире. В первой цитате Вы говорите о том, что Русская православная церковь испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего США, которые задались целью, вознамерились развалить единство мирового православия.

В начале беседы Вы говорили, что журналистам нужно выверять факты. Могли бы Вы сказать, почему такое категоричное выражение – именно «вознамерились» и «задались целью», а не просто «действуют» и параллельно «вредят» православию? Выходит, это направлено конкретно на разрушение восточнохристианской православной религии?

Вы говорите о том, что Русская православная церковь несет свои ценности за границу, что способствует достижению целей внешней политики Российской Федерации. Не кажется ли Вам, что подобные высказывания не способствуют укреплению репутации Русской православной церкви в мире, учитывая восприятие внешней политики Российской Федерации, которое есть сегодня в ряде западных государств? То есть из-за сотрудничества, о котором Вы говорите, может страдать репутация РПЦ как религиозного института?

Придете ли Вы к нам на канал?

С.В.Лавров: Первый вопрос касался того, насколько серьёзны и обоснованы заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия. Мы это знаем. Они особо это не скрывают. У них при Д.Трампе был специальный посол по вопросам международной религиозной свободы, С.Браунбек. Он занимался свободой вероисповедания и активно работал над тем, чтобы убедить Патриарха Константинопольского Варфоломея дать Томос раскольникам на Украине. Так образовалась неканоническая Православная церковь Украины. Тех священнослужителей, которые на Украине против этого выступали, они «отодвинули в сторону» и назначили своего митрополита. Сейчас главная забота – отобрать собственность у канонической Православной церкви Московского Патриархата (храмы, приходы). Варфоломей специально ездил на торжества по случаю 30-летия независимости Украины. Читаю украинские СМИ. Там об этом говорят, не таясь, по крайней мере те, кто старается объективно оценивать ситуацию.

Вопрос: Цели Соединённых Штатов?

С.В.Лавров: Патриарх Константинопольский Варфоломей напрямую зависит от США, от тех, кто работает на разных направлениях на американской территории, в т.ч. финансовых. Это не только Украины касается. Есть информация о том, что сейчас пытаются такую же автокефальную неканоническую церковь создать в Белоруссии. Вы видели, что происходило в Черногории, когда патриарх Сербский приехал на интронизацию митрополита Черногорского. А Черногорская православная церковь – это часть сербской православной церкви. Были инспирированы достаточно жёсткие протесты. Все знают, что Президент Черногории М.Джуканович, который не может никак оправиться от поражения на парламентских выборах, попытался создать проблемы для своего Правительства, а заодно и показать своим американских и прочим западным коллегам, как он готов бороться с православием. «Выламывают руки» церквям, чтобы они признавали раскольника Епифания, главу т.н. Православной церкви Украины.

Греческие церкви пошли на этот компромисс с совестью. И Элладская православная церковь, и Кипрская православная церковь сейчас активно обрабатывают Антиохийскую православную церковь (в Сирии, Ливане и целом ряде африканских стран есть приходы этой церкви). Были также попытки склонить на ту же стезю патриарха Александрийского, патриарха Иерусалимского и руководителей церквей Болгарии, Румынии, Албании. Работа ведётся очень активная, и на этих священнослужителей оказывается очень жесткое давление. Поэтому мы знаем, о чём говорим. Публично призываем оставить Церковь в покое.

Что касается заявлений о том, что международная деятельность РПЦ помогает продвигать цели внешней политики Российской Федерации, мы не озираемся на реакцию Запада на наши внешнеполитические действия. Для нас главное – это российский народ, заинтересованность российских граждан в том, чтобы куда бы они ни приехали, у них там были какие-то духовные воспоминания, чтобы они могли прикоснуться к знакомым им традициям. Ценности, которые продвигает РПЦ – это и семья, и дети, и молодежь, и её воспитание – всё это в наших государственных программных документах.

Последние решения, которые принимались Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, также отражают исконную душу нашего народа и существо нашей политики внутри страны. Вне страны мы должны этим ценностям создавать максимальную поддержку. Поскольку Русская православная церковь выступает за традиционные семейные, духовные, моральные ценности, категорически не воспринимает попытки навязать всем агрессивные неолиберальные подходы, противостоит этому давлению на людей, одурманиванию всех и вся неолиберальными идеями, во многом это тоже является причиной нападок на нее.

Вопрос: Не только Запад, на Украине тоже воспринимают Украинскую православную церковь Московского Патриархата как "путинскую" церковь. То есть тут восприятие о слиянии церквей.

С.В.Лавров: Вы видели, какая была демонстрация против приезда Варфоломея и против его лоббирования Православной церкви Украины? Это не В.В.Путин их туда вывел. Люди вышли, потому что они верят. А вот веры, как одного из столпов человеческой натуры, на Западе сейчас остаётся всё меньше и меньше. Там есть страны, сопротивляющиеся навязыванию неолиберальных ценностей. В Венгрии приняли соответствующий закон, чтобы детей оставили в покое. Посмотрите, как на них взъелись. Это всё оттуда же.

Вопрос: На ютуб-канал придёте?

С.В.Лавров: У нас М.В.Захарова руководит и блогерами, и ютуберами.

Вопрос: В 2019 г. Вы выступали в норвежском Киркенесе на праздновании 75-летия освобождения северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Приезжал Король Норвегии Харальд V. Были большие празднования. Вы говорили о том, что наша граница с Норвегией, наверное, самая мирная в Европе, потому что никогда мы не воевали с норвежцами и это залог нашего добрососедства, наших добрых отношений. Это случилось в 2019 г. В марте 2020 г. границы наглухо закрылись, но наши контакты с коллегами из-за рубежа, журналистами не прерывались. Они стали не личными, а дистанционными. Тем не менее последнее время я чувствую непривычный холодок. Как Вы думаете, каким образом эта изоляция европейских стран от России повлияла на восприятие нашей страны перед западным обществом в первую очередь? Каким образом журналисты могут повлиять на изменение этой ситуации? Вернётся ли эта ситуация к допандемийному миру или мы получим какой-то другой мир, другие отношения и другое представление о нашей стране?

С.В.Лавров: Вернусь к тому, с чего я начинал эту встречу. Мы открыты для сотрудничества, если оно будет равноправным, честным, взаимовыгодным. Не хотим, чтобы наши соседи, любые наши партнёры в отношении России принимали меры, содержащие в себе риски для нашей безопасности. В Норвегии есть закон, в соответствии с которым там не должно быть постоянного присутствия иностранных вооружённых сил. Они этот закон сейчас обходят в рамках расширения НАТО на Восток, в нарушение Основополагающего акта 1997 г. между Россией и НАТО, где сказано, что не будет размещения существенных боевых сил в мирное время на постоянной основе. Инфраструктура двигается прямо вплотную к белорусской границе и соответственно к нашей. В Прибалтике, в Норвегии размещаются канадские, английские, немецкие бригады. Когда я спросил свою коллегу, Министра иностранных дел Норвегии, как это "вяжется" с их законами, она ответила, что у них происходит ротация, ничего не меняется.

Но Вы правы. «Холодок» ощущается, и это печально, потому что мы никакого повода для этого не давали. Всегда хотим с норвежскими коллегами, соседями решать все вопросы мирно и обоюдовыгодно. Так же как мы в 2010 г. подписали Договор о разграничении пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Это была большая работа и пример, когда стороны нашли в себе силы работать с целью достичь баланса интересов и компромиссов. У нас есть безвизовое передвижение в приграничной зоне с норвежской стороной.

Я был до глубины души тронут тем вниманием, которое нам оказывалось в 2019 г. в ходе посещения Киркенеса (а до этого я был там ещё 5 лет назад, когда отмечалась 70-ая годовщина освобождения Финнмарка от немецких захватчиков). Присутствовали и Король Норвегии Харальд V, и Премьер-министр Э.Сульберг, и Министр иностранных дел И.М.Эриксен Сёрейде. Площадь, на которой проходили главные торжества в 2019 г., была вся заполнена народом. Дети были одеты в специальные костюмы цветов норвежского и российского флагов, пели песни, несмотря на мороз. Там было холодно. Потом всей этой группой во главе с Королём и Премьер-министром пошли возлагать венок к памятнику советским солдатам.

У нас есть шероховатости в отношениях с Норвегией, которые обусловлены экономическими интересами. В частности, по Шпицбергену они не очень охотно идут на консультации относительно того, как надо правильно применять международный договор 1920 г. Но мы эти темы обсуждаем. И если у Вас возникло ощущение, что они как-то закрываются, поинтересуюсь, прямо сошлюсь на то, что Вы, как живой свидетель испытали такие чувства.

Но мне кажется главной причиной однозначно была пандемия, когда всё закрылось. Сейчас всё это постепенно будет раскрываться, я надеюсь. Хотя, когда это произойдёт уже полноценно, сказать трудно. Врачи и учёные пока бьются над тем, что же такое эта пандемия и как она будет влиять на нашу дальнейшую жизнь.

Вопрос: Северный Кавказ славится своим туристическим потенциалом. На сегодняшний день в Северной Осетии одна из ключевых задач – это развитие сферы гостеприимства. Что нужно нам делать для того, чтобы привлечь не только российских, но и зарубежных туристов?

С.В.Лавров: Если Вы меня спрашиваете, что нужно сделать, чтобы привлечь туристов в Северную Осетию, тогда я Вас спрошу, что нужно сделать, чтобы у нас с Норвегией было получше в отношениях. Если Вы отвечаете за информацию в Северной Осетии, там же наверняка у Вас есть специалисты и по зимнему, и по летнему туризму. Делайте так, чтобы Ваша малая Родина цвела и хорошела.

Вопрос: В последнее время мы наблюдаем массовые ограничения, которые налагаются на работу наших СМИ за рубежом. Видим постоянные «пинки», «тычки» РТ, Спутника и других СМИ. В ответ мы вынуждены принимать какие-то зеркальные санкции. Как Вы расцениваете эту ситуацию, такую необъявленную войну в СМИ? На Ваш взгляд, насколько она перспективна и к чему всё это может привести в итоге?

С.В.Лавров: Война уже практически объявлена. М.В.Захарова периодически подробно говорит на эту тему и распространяет материалы, а главное факты. После двухлетнего терпения в ожидании того, что англичане всё-таки дадут визу корреспонденту ТАСС (его лишили аккредитации и с 2019 г. не продлевали визу), мы их предупреждали, что не хотим, чтобы журналисты страдали от этих информационных войн и любых других, но мы вынуждены будем ответить, потому что они уже перешли все грани приличия. Мы попросили корреспондентку «Би-Би-Си» выехать, объяснив ей всю «подноготную». Она всё прекрасно понимала, кивала, сокрушалась. Уехав, тут же начала заявлять, что это безобразие. «Би-Би-Си» делало какие-то заявления. Примеров множество. Сегодня было объявлено, что на памятное мероприятие по случаю 11 сентября 2001 г. корреспондента РИА Новости не аккредитуют. Без объяснения причин. Таких примеров великое множество.

Вопрос: Союз журналистов уже выразил возмущение.

С.В.Лавров: Я читал. Когда группа «Анонимус» вскрыла документы, файлы, которые показывают, что английский МИД напрямую работает со СМИ, подпитывая их материалами, как нужно всячески обвинять во всём Российскую Федерацию, то ничего. «Фейсбук» же обязал наши СМИ маркировать свои продукты, как «созданные СМИ, контролируемым государством» – это касается и «РИА Новости» и «ИТАР-ТАСС» и ряда других (но при этом «Би-Би-Си» тоже финансируется государством). Мы привели им этот пример, но они говорят, что у них-то демократия, а у нас это всё авторитарно. Это смешно было бы. Но это на самом деле так.

Продвигают свои подходы, в т.ч. через международные организации, создают какие-то платформы за пределами универсальных структур. Например, ЮНЕСКО занимается массовыми коммуникациями и информацией среди прочих своих обязанностей. Казалось бы, обсуждай там всё что тебе хочется, внедряй какие-то новшества в международное сотрудничество. Нет, французами объявляется какое-то международное партнёрство по борьбе с фейкньюс и за свободу в киберпространстве, в котором участвует несколько десятков человек, разделяющих, видимо, французские подходы. Спрашиваем, почему не в ЮНЕСКО. Они отвечают, что там мы им будем мешать вырабатывать нормы, которые они хотят. Значит, они вырабатывают эти нормы в своём кругу без какого-либо альтернативного мнения, а потом преподносят как истину в последней инстанции.

В самой ЮНЕСКО тоже тревожные тенденции. «Репортёры без границ», которые по счастливому совпадению тоже имеют свою штаб-квартиру в Париже, чувствуют себя там вольготно, в отличие от других неправительственных организаций. Им дают какие-то поручения, переводят какие-то внебюджетные средства. Они осуществляют проекты «под флагами» ЮНЕСКО. Хотя ЮНЕСКО как межправительственная организация таких решений не принимала. А когда агентство «Спутник» попросило заключить соглашение с секретариатом ЮНЕСКО, они «отошли в сторону». Один из аргументов заключался в том, что нас не пускают на пресс-конференции в Елисейский дворец. Разве нормально для международной организации приводить такие аргументы?

Французы в принципе достаточно продвинутые в этой области. Например, года полтора назад они приняли закон о борьбе с фейковыми новостями. Он был одобрен нижней палатой, но не прошёл Сенат. Тем не менее, они ввели его в действие. По этому закону санкционируется право одного судьи блокировать любое СМИ без какого-либо состязательного процесса в течение 48 часов и отзывать лицензию на этой основе. Один судья - и всё. Сенат этот закон не поддержал, но он действует. Поэтому свобода, равенство и братство в данной ситуации не очень свободны. Надо бороться за правду.

Вопрос: Не так давно Вы сказали, что Россия не будет силовыми методами защищать права наших соотечественников за рубежом. Это не наш стиль, но тем не менее будем призывать к ответственности за нарушение этих прав, за возбуждение ненависти к соотечественникам на любых международных площадках. Не кажется ли Вам, не только как министру, но и как человеку, возглавляющему список, как мы надеемся, одной из крупнейших парламентских партий в будущем, что необходимо принять закон о защите прав наших соотечественников? У нас есть 69 статья Конституции Российской Федерации в 3 части, где мы взяли на себя эти обязательства. Призвать к ответственности тогда будет проще, эффективнее и, наверное, этот закон мог бы иметь экстерриториальный принцип применения. В этом смысле мы с коллегами из СПЧ разработали формулировку русофобии. Считаем, что это понятие должно быть максимально широким. В него должны быть включены такие вещи, как возбуждение ненависти не только к нашим соотечественникам, но и по отношению к нашей истории, государственным символам, языку. Как Вы относитесь к идее создания такого закона? Понятно, что если Вы поддержите, то это будет уже делать Государственная Дума следующего созыва.

С.В.Лавров: Идеи, которые Вы сейчас изложили, особенно касательно русофобии и отношения к нашему прошлому, уже реализуются на практике. По инициативе Единой России и Генеральной Прокуратуры Российской Федерации идёт подготовка законодательства, которое будет "криминализировать" отрицание всего того, что мы свято храним в наших сердцах по итогам Великой Отечественной войны.

Насчёт закона о поддержке соотечественников. Закон есть, но в связи с 69 статьёй Конституции, он нуждается в доработке. Я возглавляю Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом. У нас уже есть договорённость, что мы начинаем смотреть, какие уточнения могут быть внесены в этот закон. Абсолютно согласен, что нужно достаточно подробно прописать вещи, которые напрямую затрагивают права наших соотечественников, в т.ч. их права по законам тех стран, где они живут. Это серьёзная вещь.

Вопрос: Я представляю традиционные медиа, у которых есть и сайт, и социальные сети. Видим, что всё больше людей обращаются за информацией к нетрадиционным медиа. Появилось всё больше блогеров, появились тик-токеры. Многие из них претендуют на право быть лидерами общественного мнения и наверняка некоторые уже ими являются. Как Вы относитесь к новым медиа, которые не работают в рамках закона о СМИ? Из каких источников информации Вы предпочитаете получать информацию? Из традиционных или новых?

С.В.Лавров: Отношусь к современным средствам массовой информации как к велению времени, как к неизбежному. Развиваются технологии. Ещё 20 лет назад никто не знал, что телефоны можно носить с собой и всегда быть в курсе, что происходит. Застал ещё время, когда если нет двух копеек, чтобы в телефон-автомат опустить, то никто не узнает, где ты есть и опаздываешь ты на встречу или нет. Всё это проявления развития общества. Да, наверное, соблазнительно (об этом много пишут и есть репортажи в т.ч. в и соцсетях, и по телевидению), как молодые люди решают, что им гораздо проще вести свой блог, если он "поймал" популярность и его поддерживают, нежели пойти получать высшее образование. Но таких единицы. Убеждён в этом. Но эти возможности надо воспринимать как данность и надо их использовать.

Вы сказали, что относите себя к традиционным СМИ, но вы есть и в соцсетях, и блог у вас есть. У нас то же самое в Министерстве. Особенно при М.В.Захаровой за последние 5 лет мы с каждым днём всё больше и больше расширяем своё присутствие в соцсетях, в т.ч. на иностранных языках, и используем другие возможности интернета. Насколько это конкурирует или взаимодополняется с классическими СМИ? На вашем примере уже ясно, что сочетать можно. Я не эксперт в этих технологиях. Наверное, можно сочетать продвижение всех форм донесения информации до ваших зрителей, слушателей, читателей с оценкой того, что эффективнее. Можно обратную связь каким-то образом определять. Убеждён, сейчас всё это возможно. Никакого здесь серьёзного препятствия не существует. Вижу главный вызов в том, чтобы качество классической журналистики, её лучших образцов каким-то образом перенести в блогосферу и в интернет.

Вопрос: Когда началась пандемия, многие соотечественники вынуждены были покинуть страны, где они живут, и вернуться в Россию. Россия гостеприимно предлагала программы по переселению, но в тот момент многие не успели ими воспользоваться. Тем более непонятно было на какой срок люди покидали страну, вернутся они или нет. Сейчас эти люди «зависли». Их очень много. Это люди, которые очень благодарны России за вывозные рейсы, но сейчас они оказались в такой ситуации, что не могут вернуться в страну, где они жили (а выезжали на время) и не могут остаться здесь, потому что многое уже изменилось в этой стране. Они многие годы продвигали русский язык, культуру и были нужны России как мягкая сила, а сейчас оказались в такой ситуации, что они не могут устроиться в России и не знают, вернутся ли они в страну, откуда уехали. Мы Вам больше не нужны?

С.В.Лавров: Соотечественники, живущие вокруг нас, особенно на постсоветском пространстве - это наш резерв, наша «мягкая сила». Главное, чтобы они там чувствовали себя комфортно. Тогда они будут и «мягкой силой» в т.ч. в том, что касается поддержки русского языка, культуры, традиций, развития добрых отношений со страной, где они проживают. Это многонациональный процесс, многонациональное согласие, это принципиально важно, тем более учитывая опыт нашего государства с царских времен и до нынешнего дня. Не слышал о том, чтобы эти соотечественники обращались с какой-то конкретной проблемой. По крайней мере в нашу комиссию, которая все эти вещи рассматривает, такие жалобы не доходили.

Вопрос: Мы обратимся к Вам с этой проблемой. Она есть. Будет ли какая-то программа поддержки таких людей, которые не могут вернуться, потому что бизнес разрушен, разворовано имущество?

С.В.Лавров: Хочу понять о чём вы говорите. Они вернуться не могут и остаться не могут, а хотят-то они что? Остаться?

Вопрос: Они уже вернулись в Россию. Они не могут в России снова начать жизнь.

С.В.Лавров: Вы сказали не знают, когда они смогут вернуться в страну, где они жили.

Вопрос: Мы зависли все. Мы не знаем, вернемся или нет. К тому же всё разрушено, разграблено, нет бизнеса. Нет того общества. Нас не хотят там видеть. Но мы занимались многие годы именно работой соотечественников. Мы не можем найти себе работу. Здесь нет такой профессии.

С.В.Лавров: Как Вы занимались работой с соотечественниками?

Вопрос: Я возглавляла Союз соотечественников в Тайланде много лет. Мы занимались тем, что вывозили детей на международные мероприятия.

С.В.Лавров: Я слышал об этом. Но если Вы имеете такой опыт, кто-то должен этих людей объединить, чтобы они сформулировали свои пожелания.

Вопрос: Наверное, это надо сделать.

С.В.Лавров: Вообще вопрос включения в программу содействия добровольному переселению соотечественников курируется МВД и их Главным управлением по вопросам миграции. Программа эта начиналась под скептические взоры, но несмотря на то, что сейчас остаются бюрократические препоны, сотни тысяч людей уже переехали. Одно дело, когда ты переезжаешь без всякой пандемии, уже заполнил документы, ты знаешь, где ты будешь первое время находиться, прежде чем ты обзаведешься своим собственным хозяйством. Но когда люди просто бежали от пандемии – это же спонтанный процесс, поэтому кто-то должен их каким-то образом организовать, чтобы они поняли масштаб проблемы.

Вопрос: Это не организовано. Когда я обратилась в Управление по вопросам миграции Краснодара мне сказали, что для того, чтобы воспользоваться программой переселения Вы должны обратиться в посольство страны, откуда Вы приехали. То есть туда нельзя въехать.

С.В.Лавров: Вы же здесь уже находитесь. Я про это и говорю, что это новая категория людей. Поэтому она должна каким-то образом сформировать специфику своей проблемы.

Вопрос: Попробуем этот вопрос ещё раз поднять на Конгрессе. Хотим обратиться в рамках Конгресса с инициативой о том, чтобы ввести новый праздник в России – день соотечественника. Прошу Вас поддержать нашу инициативу.

С.В.Лавров: Давайте. Хорошая идея.

Вопрос: Россия вошла в число шести стран, которых талибы пригласили на инаугурацию (Иран, Китай, Турция, Катар, Пакистан и Россия). Хорошо попасть в такое ограниченное число, с кем талибы готовы вести переговоры. Кто будет представлять Россию? Пресс-секретарь Президента России Д.С.Песков сказал, что Россия вообще не будет участвовать. Потом талибы заявили, что инаугурация не состоится 11 сентября с.г. Что там происходит? Что за «подковерные игры»?

С.В.Лавров: Происходит ровно то, о чем Вы сказали. Талибы ежедневно меняют свои планы, в том числе и в том, что касается инклюзивности политического процесса. Объявили правительство, на 100% состоящее из членов Движения «Талибан» (три таджика, один узбек, остальные пуштуны). Когда там и в других странах люди стали указывать, что нужно инклюзивное правительство, они сказали, что это «переходное». Якобы «инклюзивное» скоро будет, организуют выборы. Объявили инаугурацию, потом пересмотрели планы.

Мы не собирались рекомендовать руководству быть на инаугурации делегацией из Москвы. С самого начала исходили из того, что Посол – хороший уровень, чтобы нас там представлять с учетом конкретного развития ситуации.

Вопрос: Потом мы отказались даже на уровне Посла. Д.С.Песков сказал, что Россия не будет участвовать.

С.В.Лавров: Нет, не отказались. Просто инаугурации не будет. Д.С.Песков имел в виду, что из Москвы никого не будет. Очевидная проблема заключается в том, что талибы сами пока путаются в том, что им надо делать в приоритетном порядке. Здесь нет никакой «подковерной игры» и разлада.

Вопрос: Несколько дней назад завершился очередной раунд переговоров Президентов России и Белоруссии В.В.Путина и А.Г.Лукашенко. Было подписано около 30 разных соглашений. Вы как участник процесса как расцениваете, произошел ли долгожданный прорыв в наших отношениях? Какие соглашения можете выделить как принципиально важные? Насколько реально формирование в ближайшем будущем единой валюты, парламента или чего-то еще единого?

С.В.Лавров: Президенты ничего не подписывали. 9 сентября с.г. они встречались в Москве. Принципиально рассмотрели документы, подготовленные правительствами двух стран. Сегодня я был в Минске на заседании Совета Министров Союзного государства. Премьер-министры в присутствии членов правительств России и Белоруссии подписали Постановление совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг. и 28 Союзных программ в одном документе, нацеленных на гармонизацию всей хозяйственной, социальной жизни с правовыми аспектами (валютная, кредитно-денежная, социальная, таможенная, налоговая политика).

Документ рамочный, содержит политические обязательства и подлежит переводу в юридические материалы, которые будут в ближайшее время разрабатываться двумя правительствами. Самое важное в них то, что они существенно укрепляют позиции экономик России и Белоруссии и создают дополнительные основы для формирования полноценной экономики Союзного государства России и Белоруссии.

Что касается единой валюты, общего парламентского собрания, то вчера в Москве В.В.Путин и А.Г.Лукашенко подробно прокомментировали эти вопросы. Единая валюта не исключается, но пока говорить рано, парламентское собрание – тоже. Президенты договорились постепенно двигаться. Надо реализовать важнейший экономический блок, а дальше, как они сказали, будем смотреть, какие дополнительные шаги по интеграции необходимы нашим гражданам.

Вопрос: Недавно появилась возможность, чтобы иностранные граждане получали электронные визы и приезжали в Сочи. Такая же виза действует и в других городах России. Будет ли эта программа расширяться дальше? Станет электронная виза доступна на всей территории России? Как Вы оцениваете возможность возобновления туризма в полном масштабе? Когда это может произойти в связи с завершением пандемии и вакцинации?

С.В.Лавров: С 1 января 2021 г. электронная виза действует повсеместно в Российской Федерации. Были пилотные регионы: Дальний Восток, Калининград, потом подключился Санкт-Петербург и Ленинградская область. Сейчас электронные визы применимы на всей территории России. Их практическое применение подвешено из-за пандемии. Это не моя функция, а Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, возглавляемого заместителем Председателя Правительства России Т.А.Голиковой. Туда входят все санитарные власти. Это их прямая ответственность. Не можем им подсказывать торопиться снимать ограничения, чтобы туризм развивался. Слишком серьезно.

В Израиле вроде все «сошло на нет», а потом пошла очередная волна. 9 сентября в Москве был Министр иностранных дел Государства Израиль Я.Лапид. На днях они приняли решение свободно пускать в Израиль иностранцев с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными в Израиле и в Евросоюзе. Высказал недоумение, почему в этот список не включили наши вакцины. Он обещал над этим работать.

Переход к полноценным туристическим потокам будет постепенный. Уже открыт Египет. Сочи вообще никто не закрывал, как и Крым. Поэтапно будет все облегчаться. Повторю, я не специалист, но сталкиваюсь с коллегами, которые отвечают за санитарную безопасность. Весь мир идет наощупь. Никто не знает, будет ли следующая волна и какой она окажется. Слишком мало информации, чтобы делать долгосрочные аналитические выводы и принять на правительственном уровне соответствующие решения. Все заинтересованы в возобновлении туризма как можно скорее. Например, в Сингапуре приняли решение, что пандемия с нами навсегда. Они будут прививать людей, проводить тесты, а все ограничения снимать.

Вопрос: Известно, что Вы увлекаетесь поэзией, сами пишите и публикуете стихи. Вы – автор текста и мелодии гимна МГИМО. Мы собрались на юбилейном Форуме Союза журналистов России. Может, Вы напишете слова к гимну форума современной журналистики «Вся Россия»? Вы знаете о деятельности журналистов всего мира не меньше каждого из нас.

С.В.Лавров: Спасибо за добрые слова. Как сказал А.А.Вознесенский, «стихи не пишутся – случаются, как чувства или же закат. Душа – слепая соучастница. Не написал – случилось так». Будем ждать.

В.Г.Соловьев: Мы с С.В.Лавровым учились в одной школе в Ногинске. Вы писали стихи про нашу школу. До сих пор все это вспоминают.

С.В.Лавров: Я провел там детство у дедушки и бабушки в деревянном доме. В 100 м от нашего дома был стадион «Спартак». Оттуда все и пошло. Играли в футбол, потом началась «Золотая шайба».

Забавный момент. Ко мне приезжал глава Администрации г.Ногинска. Я не поверил глазам и ушам: он привез эскиз заказанной им у скульптора моей мемориальной доски на школу. Я вежливо объяснил, что это лишнее, но фотографию оставил себе.

В.Г.Соловьев: В школе до сих пор в «красном углу» висят три портрета: Патриарх Московский и всея Руси Пимен, Вы и я.

Вопрос: Идет проект «Россия – страна возможностей». Как сделать, чтобы постсоветское пространство чувствовало, что Россия – реально страна возможностей и для них? Есть Ваши рецепты?

С.В.Лавров: Рецепт – развивать такие проекты. «Россия – страна возможностей», «Лидеры России», где с этого года действует международный трек. Меня попросили его курировать, я проводил онлайн встречу с иностранными участниками. Уже больше 10 тысяч заявок из 150 государств. Если брать Россию, то там сотнями тысяч исчисляются заявки. Это амбициозные (в хорошем смысле) молодые люди. Они интересуются возможностями, социальными лифтами. Это шанс определиться с профессией, повысить знания. Это стимул к освоению вещей, вызывающих интерес. Двумя руками за это.

Вопрос: Коллеги на Западе наверняка задают вопрос: что такое Россия? Какая она? Что Вы отвечаете? Самый простой и самый сложный вопрос.

С.В.Лавров: Надо читать С.А.Есенина, А.С.Пушкина и других наших великих поэтов и писателей. Россия – это малая Родина, предки, память о которых хранишь и ходишь на их могилы. Родители, дай Бог им здоровья, у кого они живы. Друзья, ощущение корней. Когда у каждого это есть, нас никто не победит. Все вместе складывается – это и есть Отечество, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Именно так воспринимаю. Правильно в школах рассказывать об этом. Президент России В.В.Путин не раз говорил, что это безобразие, когда исторические учебники содержат колоссальные пробелы, особенно про Великую Отечественную войну. Это все надо делать.

В нынешних условиях (с этими гаджетами) важно, как родители воспитывают детей в любви к своему дому, месту, где ты родился. Это пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит. Американец где-то родился, учился в другом месте, потом через всю Америку или в Европу уехал работать. У них это в порядке вещей. Мы чуть более консервативны, в хорошем смысле слова. Это нужно беречь и лелеять.

В.Г.Соловьев: Тут присутствует представитель Сербии Г.Петрониевич. Адвокат, собравший все преступления НАТО во время бомбардировок Югославии. Недавно он издал книгу «НАТО на суде истории» на русском языке. Он хотел преподнести Вам эту книгу.

С.В.Лавров: Спасибо. Желаю Вам хорошего Форума.