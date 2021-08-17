О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Уругвая в России Даниэлем Кастильосом Гомесом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 сентября состоялась встреча члена Коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Уругвая в России Д.К.Гомеса.

Ректор и Посол обсудили широкий круг международных проблем. Особое внимание было уделено теме 160-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году. Достигнута принципиальная договоренность о том, что часть мероприятий пройдет в Академии.

Ректор передал приглашение уругвайским дипломатам принять участие в Курсах повышения квалификации иностранных дипломатов, которые проводятся в Дипломатической академии на ежегодной основе и охватывают в этом году 54 страны.