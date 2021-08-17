О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом США в России Дж.Салливаном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 сентября Посол США в Москве Дж.Салливан был вызван в МИД России для встречи с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябковым.

В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Были рассмотрены также некоторые другие вопросы двустороннего характера.