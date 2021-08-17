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10.09.2117:55

О консультациях Заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан А.А.Рахметуллиным

1793-10-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 сентября состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан А.А.Рахметуллиным.

Обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, разоружения и экспортного контроля, а также некоторые актуальные проблемы международной повестки дня в этих областях.

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