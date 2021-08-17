Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о ситуации вокруг внутривенесуэльских переговоров

Россия в качестве страны сопровождения переговорного процесса между Правительством Венесуэлы и оппозиционной Унитарной платформой неизменно призывает всех членов международного сообщества содействовать созданию максимально благоприятной и конструктивной атмосферы вокруг диалога, который развивается в настоящее время в Мехико. В этой связи вызывают обеспокоенность некоторые действия внешних игроков, создающие риски для подрыва сложившегося между сторонами хрупкого доверия.

В частности, хотели бы вновь обратить внимание на ситуацию вокруг спецпосланника Правительства Венесуэлы А.Сааба. Как известно, в июне 2020 г. он был задержан по запросу США правоохранительными органами Кабо-Верде. С того времени Вашингтон оказывал сильнейшее давление на кабовердеанские власти и судебную систему этой страны в стремлении добиться его экстрадиции.

Считаем политически мотивированным уголовное преследование А.Сааба, имеющего дипломатический статус и выполнявшего гуманитарную миссию.

Оставляя за скобками юридические аспекты данной проблемы, на поверхности - явная проекция линии на «завершение» дела А.Сааба на нынешний диалоговый процесс в Мехико. Сейчас, когда там предметно обсуждаются важные вопросы, причем в той или иной степени затрагивающие политику США в отношении Венесуэлы, в Вашингтоне, по сути, пытаются использовать А.Сааба как рычаг дополнительного нажима на Правительство Венесуэлы. Усматриваем в этом серьезную угрозу для усилий сторон по выработке взаимоприемлемых путей дальнейшего развития этой страны.

Подчеркиваем, что только сами венесуэльцы могут определять свою судьбу и способны в ходе взаимоуважительного политического процесса преодолеть существующие в венесуэльском обществе разногласия. Считаем важным дать венесуэльцам возможность самостоятельно выйти на такое решение. Попытки внешнего деструктивного вмешательства здесь неуместны, ответственность за последствия таких действий будет лежать на тех, кто прямо или косвенно их предпринимает.