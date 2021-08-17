О формировании нового правительства Ливанской Республики

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В Ливане по сути завершён процесс формирования нового правительства страны. После целого ряда попыток в рамках предусмотренных конституцией консультаций назначенного премьер-министра Н.Микати с Президентом М.Ауном удалось согласовать персональный состав кандидатов на министерские должности. Ожидается, что в ближайшее время Н.Микати представит в ливанском парламенте программное «правительственное заявление» с целью получения новым кабинетом вотума доверия.

В Москве приветствуют этот важный шаг на пути к стабилизации внутриполитической ситуации в Ливане и созданию необходимых условий для вывода страны из затяжного социально-экономического кризиса, важнейшей предпосылкой к чему является восстановление эффективного функционирования органов исполнительной власти.

Подтверждаем твердую и принципиальную позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, необходимости решения всех вопросов национальной повестки дня этой дружественной нам страны самими ливанцами без внешнего вмешательства.