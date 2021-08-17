Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам заседания Совета министров Союзного государства, Минск, 10 сентября 2021 года

Вопрос: У нас есть единая внешняя политика. Мы вроде и так в одном русле. Куда дальше?

С.В.Лавров: Считаю у нас хорошие перспективы дальнейшей координации нашей внешней политики. Вчерашняя встреча президентов в Москве, их принципиальная договорённость о союзных программах, об основных направлениях деятельности сегодня была закреплена на заседании союзного Совета министров. Председатели правительств подписали соответствующий документ. Окончательное одобрение состоится на заседании Высшего Государственного Совета, которое президенты намечают на самое ближайшее время, скорее всего, в октябре. Для наших совместных действий в области реализации согласованной внешней политики это имеет принципиальное значение. Мы тесно сотрудничаем практически по всем, без исключения, вопросам международной повестки дня, будь то в ООН, в ОБСЕ, в других структурах в т.ч в ОДКБ, в ЕАЭС и в СНГ. Теперь у нас появляется дополнительная основа.

В основе всех эффективных действий на международной арене в подавляющем большинстве случаев лежит экономика. Чем прочнее будет экономика Белоруссии, России и Союзного государства, тем увереннее будем действовать на международной арене.

Договорились с Министром иностранных дел Белоруссии В.В.Макеем провести в ноябре совместную коллегию, ежегодно осуществляем такие мероприятия. В 2021 году оно состоится в Москве. Первым пунктом повестки дня будет вопрос о задачах, которые вытекают из нашей внешнеполитической координации по итогам договорённостей по формированию союзных программ в рамках основных направлений реализации Союзного договора на ближайшие три года.

В самом ближайшем будущем подготовим дополнительные пункты повестки дня заседания Коллегии МИД России и МИД Белоруссии в контексте наших действий в ООН и в продвижениях общих подходов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.

У нас насыщенные планы, будем реализовывать их ещё более уверенно с учётом того, что состоялось сегодня и предстоит на Высшем Государственном Совете.

Вопрос: И Россия, и Белоруссия часто говорят, что санкции – это не наш вариант. Какая-то единая контрсанкционная политика есть?

С.В.Лавров: Всё, что сделано сегодня по поручению президентов, – это лучший ответ на санкционную политику. Полагаться на то, что кто-то смилостивится, «сменит гнев на милость», нам «не с руки», бесперспективно. Ненадежность наших западных партнёров, готовность их в любой момент, по любому поводу хвататься за санкционную дубинку нам уже хорошо известна. Полагаться нужно на свои собственные силы. Что и будет сделано по итогам сегодняшнего заседания. При этом оставляем открытыми двери для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на основе равноправия, поиска баланса интересов, без стремления получить односторонние выгоды.