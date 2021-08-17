О региональном совещании послов Российской Федерации в государствах Северной Европы и Прибалтики

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 сентября в Хельсинки под председательством первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова состоялось региональное совещание послов Российской Федерации в государствах Северной Европы и Прибалтики, в ходе которого обстоятельно рассмотрены задачи продвижения двусторонних отношений с этими странами, а также перспективы укрепления региональной безопасности и международного сотрудничества на Севере.

«На полях» совещания в Посольстве России с его участниками встретился Министр иностранных дел Финляндии П.Хаависто. Обсужден график предстоящих российско-финляндских политических контактов, состояние отношений Россия-ЕС, возможности восстановления духа Хельсинкского Заключительного Акта СБСЕ и укрепления универсальных системообразующих функций ОБСЕ, ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Украине, в Нагорном Карабахе, вокруг Белоруссии.