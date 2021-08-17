О беседе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 сентября в Минске Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с белорусским коллегой В.В.Макеем «на полях» заседания Совета Министров Союзного государства.

Министры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия и координацию усилий на площадках международных организаций в условиях неослабевающего внешнего давления и настойчивого вмешательства во внутренние дела России и Беларуси.

Стороны обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации в Афганистане.

Обсужден график предстоящих контактов, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси, запланированного на ноябрь текущего года.

Министры приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета Министров, по одобрению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и Союзных программ, которые призваны способствовать сближению законодательств двух стран и созданию единого экономического пространства.