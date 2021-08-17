О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Туниса в Москве Тареком Бен Салемом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Тунисской Республики в Москве Тарека Бен Салема по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-тунисских отношений, включая углубление политического диалога и возобновление регулярного авиасообщения, временно приостановленного из-за пандемии COVID-19.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Севере Африки в контексте задачи консолидации международных усилий по противодействию экстремизму и террористической угрозе.