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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Туниса в Москве Тареком Бен Салемом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
10 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Тунисской Республики в Москве Тарека Бен Салема по его просьбе.
В ходе беседы обсуждались приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-тунисских отношений, включая углубление политического диалога и возобновление регулярного авиасообщения, временно приостановленного из-за пандемии COVID-19.
Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Севере Африки в контексте задачи консолидации международных усилий по противодействию экстремизму и террористической угрозе.