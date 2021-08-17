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10.09.2113:03

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова со специальным представителем Правительства Китайской Народной Республики по делам Корейского полуострова Лю Сяомином

1785-10-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 сентября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и специального представителя Правительства Китайской Народной Республики по делам Корейского полуострова Лю Сяомина.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации в интересах комплексного политико-дипломатического урегулирования проблем Северо-Восточной Азии на основе имеющихся совместных инициатив.

 

 

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