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10.09.2113:03
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова со специальным представителем Правительства Китайской Народной Республики по делам Корейского полуострова Лю Сяомином
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
10 сентября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и специального представителя Правительства Китайской Народной Республики по делам Корейского полуострова Лю Сяомина.
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации в интересах комплексного политико-дипломатического урегулирования проблем Северо-Восточной Азии на основе имеющихся совместных инициатив.