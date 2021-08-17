Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о позиции России по вопросам, касающимся Южно-Китайского моря

Вопрос: В пресс-релизе МИД КНР по итогам телефонного разговора Президента Российской Федерации В.В.Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином 25 августа с.г. отмечается, что российская сторона решительно поддерживает справедливую позицию КНР по защите своих коренных интересов, в том числе в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря. Означает ли это изменение российского подхода к указанной проблеме?

Ответ: Позиция нашей страны в данном вопросе последовательна и неизменна. Россия не является участником территориальных споров в Южно-Китайском море (ЮКМ) и принципиально не становится на чью-либо сторону. Полагаем, что соответствующие консультации и переговоры должны вестись непосредственно вовлеченными сторонами в определенном ими самими формате. Главное – считаем контрпродуктивными попытки вмешательства внерегиональных сил в урегулирование территориальных проблем в ЮКМ.

В этом суть сказанного с российской стороны в ходе недавнего разговора глав государств.