Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам Международного молодежного лагеря стран БРИКС, 10 сентября 2021 года

Уважаемые друзья,

Рад возможности приветствовать участников первого Международного молодежного лагеря стран БРИКС.

Напомню, что данная инициатива была выдвинута по итогам успешного проведения в прошлом году в Ульяновске шестого Молодежного саммита БРИКС. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство региона за содействие развитию обменов по линии молодежи «пятерки». В частности, в области функционирует Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – БРИКС», ориентированный на поддержку системного взаимодействия молодежных организаций наших стран.

Объединение БРИКС – поистине уникальный многосторонний формат, яркий образец инновационной «сетевой дипломатии». За 15 лет «пятерка» прошла действительно большой путь и сегодня утвердилась в качестве неотъемлемой составной части архитектуры международных отношений. На бриксовской площадке разные в культурно-цивилизационном плане государства выстраивают отношения на принципах равноправия, учёта интересов друг друга, взаимоуважения, открытости внешнему миру.

Полезный вклад в расширение полноформатного стратегического партнерства в рамках БРИКС, укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими народами продолжает вносить диалог по линии молодежи. Доброй традицией стали упомянутый ежегодный Молодежный саммит, Молодежный энергетический саммит, Форумы молодых парламентариев и молодых дипломатов. Особо отмечу, что все это – инициативы самих молодых людей, а не «спущенные» сверху указания.

В этой связи рассчитываем, что ваш слет станет еще одним шагом на пути дальнейшего наращивания контактов между нашими гражданами. Его насыщенная программа позволит вам обогатить свои знания и навыки, выйти на совместные проекты. А также познакомиться с самобытной культурой, традициями нашей Родины и, разумеется, обрести новых друзей. Залог успеха – отличающая вас энергия, творческий, нешаблонный подход к делу, нацеленность на результат.

Желаю всем вам новых свершений, интересных встреч, плодотворных дискуссий и всего наилучшего.

Благодарю за внимание.