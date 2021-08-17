Приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова организаторам и участникам VI Каспийского медиафорума

Приветствую организаторов и участников VI Каспийского медиафорума, проходящего при поддержке Правительства Астраханской области.

Ваши встречи утвердились в качестве востребованной площадки для заинтересованного обсуждения широкого спектра актуальных вопросов информационной повестки дня государств «каспийской пятерки». Важная составляющая успеха – активное участие не только представителей журналистского сообщества, но и органов власти, общественных, деловых, экспертных кругов стран региона.

Сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень. Совершенствуется договорно-правовая база. В августе 2018 года лидерами «пятерки» была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Продвигается диалог в рамках пятисторонних форматов и механизмов. Свой вклад в углубление доверия и взаимопонимания вносит взаимодействие в информационной сфере.

Убежден, что нынешний форум, посвященный такой актуальной теме, как «Туризм и этнокультурные коммуникации в медиапространстве», пройдет в конструктивном, деловом ключе, будет способствовать выработке новых совместных инициатив.

Желаю Вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ