О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Д.Куори

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел развернутые консультации с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Д.Куори в Москве.

Состоялся подробный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, находящейся на рассмотрении СБ ООН, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, в процессе ближневосточного урегулирования и ряде африканских стран. Отдельное внимание было уделено вопросам изменения климата в контексте предстоящей 26-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Глазго и подготовки к неделе высокого уровня «на полях» 76-й сессии ГА ООН.