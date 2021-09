Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 9 сентября 2021 года

Из ответов на вопросы:

О переносе визита в Россию Министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда В.Бируты

Планировавшиеся на 10 сентября переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда В.Бирутой в рамках его рабочего визита в Москву по согласованию сторон переносятся на более поздний срок.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар М.Аль Тани

11 сентября состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар М.Аль Тани, который посетит Москву с кратким рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудят актуальные вопросы дальнейшего продвижения всего комплекса российско-катарских отношений. Будет проведен углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в Афганистане и вокруг него. Состоится «сверка часов» по представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематике с акцентом на задачи политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки конфликтов и кризисных ситуаций.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино Л.Беккари

13 сентября планируются переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино Л.Беккари, который посетит Москву с официальным визитом 12-15 сентября.

В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-санмаринского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также предметное обсуждение вопросов международной повестки дня.

Об участии С.В.Лаврова в предстоящем совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

15 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоится в Душанбе в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (16 сентября).

Под председательством Министра иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддина будут подведены итоги деятельности Организации в межсессионный период. Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ с акцентом на ситуацию в Афганистане. В формате совместного заседания планируется одобрить документы, выносимые на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, включая Декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках Организации.

О дополнительных мероприятиях в графике Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и возможных изменениях будем вас оперативно информировать.

О газопроводе «Северный поток-2»

На днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток-2». Осталось состыковать секции газопровода, одна из которых идет от берега Германии, другая – из территориальных вод Дании, и провести пусконаладочные работы. Представители ПАО «Газпром» подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца этого года.

Иными словами, сооружение одного из крупнейших в мире энергетических инфраструктурных объектов близится к завершению. Всем, включая оппонентов «СП-2», которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода.

Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту. Углеродный след от транспортировки газа по «СП-2» более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями. Все материалы на этот счет уже были предоставлены. В стратегическом плане «СП-2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Газопровод построен с использованием новейших технологий и соответствует всем международно-признанным нормам.

Мы много лет разъясняли, отвечая на вопросы, реагируя на критику и дезавуируя фейки, что «СП-2» - чисто экономический проект, и у России нет никаких планов использовать его в каких-то иных целях. Искренне надеемся, что «Северный поток-2» перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных кампаний, предлогом для незаконных ограничительных мер и уйдет из конфронтационной повестки.

С учетом участия в финансировании проекта крупнейших европейских энергоконцернов и задействовании в процессе строительства сотен европейских компаний-подрядчиков «СП-2», как и его предшественник «СП-1» на самом деле является позитивным примером взаимовыгодного партнерства России и Европы, которое мы готовы выстраивать на принципах уважения интересов и взаимной выгоды.

Хотелось бы пожелать, чтобы нас действительно услышали европейцы, жители различных стран, городов Европы. Потому что они столько раз становились жертвами своих СМИ, искажающих данные, занимающихся, к сожалению, поддакиванием и подыгрыванием информационным кампаниям, которые проводились соответствующими лоббистскими структурами, что на этом этапе надеемся, что жители Европы, граждане европейских государств услышат, поймут и действительно осознают, что получают настоящую выгоду от этого совместного международного проекта.

Что касается попыток увязать начало нормального функционирования «СП-2» с другими сюжетами, то мы, во-первых, продолжаем рассматривать их в качестве примеров неправомерной политизации энергетического сотрудничества, которая коренным образом противоречит рыночным принципам. Во-вторых, как подтвердил Президент России В.В.Путин на встрече с Федеральным канцлером Германии А.Меркель, мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины. Но этот вопрос является чисто коммерческим, зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособность альтернативных маршрутов.

О временном правительстве в Афганистане

Вечером 7 сентября объявлены новые назначения во временное правительство в Афганистане, в которое вошли представители Движения талибов. Глава вновь созданного кабинета и его члены имеют статус исполняющих обязанности, что, по-видимому, указывает на незавершенность процесса формирования правительства и в целом властной вертикали в стране. Не исключено, что она будет включать в себя и другие структуры, за счет которых удастся обеспечить инклюзивность новых органов власти. Будем внимательно за этим следить.

Россия последовательно выступает за должный учет интересов всех этнополитических сил в Афганистане в построении нового государства. Исходим из того, что только так будет возможно достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе и обеспечить мирное восстановление страны.

О встрече высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане

Афганистан традиционно входит в число получателей российской гуманитарной помощи, в т.ч. по линии ООН.

В период с 2018 г. по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) нами была оказана помощь в объеме 9 млн долл. США в форме поставок жизненно важных продуктов питания, которые распределялись силами гуманитарного персонала ООН среди наиболее уязвимых слоев населения.

Среди прочего наша страна сыграла важную роль в развитии логистического потенциала гуманитарных агентств ООН в Афганистане, передав в общей сложности более 70 единиц техники в автопарк ВПП в качестве взноса в натуральной форме (40 автомобилей КАМАЗ в 2011 г. и 31 автомобиль КАМАЗ в 2015 г.).

Понимаем, что нынешняя непростая военно-политическая обстановка наряду с негативным воздействием пандемии COVID-19 привела к дополнительным трудностям в сфере экономики, здравоохранения и обеспечения продовольственной безопасности населения.

Считаем нужным напомнить, что Россия добилась включения в резолюцию СБ ООН 2593 по ИРА, принятую 30 августа, призыва ко всем донорам и международным гуманитарным организациям оказывать помощь Афганистану и основным странам-реципиентам беженцев.

С сожалением отмечаем, что, вопреки российским предложениям, американские, британские и французские авторы документа наотрез отказались включать в резолюцию ссылки на обязательность неукоснительного следования руководящим принципам всемирной Организации по оказанию гумпомощи, изложенным в резолюции Генассамблеи ООН 46/182, а также тезисы о пагубном влиянии «замораживания» национальных финансовых активов на экономическую и гуманитарную обстановку в Афганистане.

Российская сторона намерена принять участие во встрече высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане, которая состоится 13 сентября в Женеве на уровне Постоянного представителя при женевском Отделении ООН.

О заявлении в МИД Германии о «хакерских атаках» на парламентские структуры ФРГ

Обратили внимание на прозвучавшую в ходе правительственной пресс-конференции 6 сентября из уст заместителя официального представителя МИД ФРГ А.Зассе новую порцию антироссийских измышлений о якобы направляемой государственными структурами нашей страны деятельности некой хакерской группировки «Ghostwriter» против депутатов федерального и земельных парламентов ФРГ.

История с обвинениями в адрес России о причастности к хакерским атакам на германских депутатов отнюдь не нова. Германская сторона уже раскручивала подобные сюжеты в 2015 г. и в 2017 г. Интернет всё помнит. Можно просто посмотреть через поисковики всю эту информацию, и вы поймете, что после парламентской избирательной кампании 2017 г. тогдашний министр внутренних дел ФРГ Т. Де Мезьер был вынужден признать отсутствие какого-либо влияния России на голосование. Но на этих уроках и ошибках в Берлине, видимо, учиться не собираются.

Несмотря на наши неоднократные обращения по дипломатическим каналам, партнеры в Германии так и не предоставили никаких доказательств причастности России к хакерским атакам. Хотела бы подчеркнуть, мы использовали для этого существующие дипломатические каналы. Были проигнорированы российские предложения о проведении совместного расследования. Одновременно Германия инициировала на этой почве два пакета антироссийских санкций Европейского союза.

Уверены, что и в случае с так называемой группировкой «Ghostwriter» имеет место абсолютно внешнеполитическая подоплека на фоне аналогичных беспочвенных обвинений в наш адрес из США. Похоже, что речь идет об очередном пиар-сюжете в контексте внутриполитической борьбы в Германии в преддверии выборов в Бундестаг ФРГ 26 сентября 2021 г.

При этом по части обвинений в адрес России Берлин как плохой ученик пытается копировать заокеанского учителя, «списывает» у него, в надежде получить хорошую оценку и заработать политические очки.

Такие заявления не имеют ничего общего с реальным противостоянием угрозам в информационной среде и укреплением международного сотрудничества в области информационной безопасности.

Подобной риторике, безосновательным обвинениям, являющимся частью кампании, Россия противопоставляет последовательный курс на налаживание равноправных, профессиональных отношений со всеми государствами как в двустороннем формате, так и на региональных и глобальных площадках.

Мы недавно (3 сентября 2021г.) провели в конструктивной и деловой атмосфере консультации по международной информационной безопасности «на полях» российско-германской межведомственной Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности и договорились придать им системный характер. Сообщение, опубликованное после этого мероприятия доступно на сайте МИД России.

Поэтому расцениваем последовавшее заявление как желание отдельных немецких политиков показать своему главному союзнику, на которого это лобби ориентируется, что якобы они держат русских на расстоянии и бреши в трансатлантической солидарности не допустят, а заодно в очередной раз «запустить в тираж» затасканную «угрозу с Востока» в преддверии выборов в Бундестаг ФРГ. Рекомендуем нашим германским партнёрам, что было бы правильным вернуться в русло цивилизованной предвыборной агитации без каких-либо инсинуаций и безосновательных обвинений в адрес иностранных государств. Если вы обличаете, обвиняете и предъявляете претензии, будьте добры, покажите хоть какие-то факты. Это очень интересный момент, потому что, как мы поняли, факты в Берлине не любят.

О финансировании проектов А.Навального через зарубежные дипмиссии в России

Иногда представители МИД ФРГ делают заявления в тандеме со своими американскими союзниками. Посольство США в России тоже отметилось в ответ на озвученную информацию о финансировании проектов А.Навального через сотрудников, которых нанимало германское и американское диппредставительства в Москве. Там был еще ряд натовских стран, но мы обратили внимание и на посольства США и ФРГ.

Не стесняясь, немецкая сторона приписывает официальным ведомствам России якобы попытки «конструировать обвинения в непосредственном финансировании» блогера. Мы ничего не конструируем, лишь указываем на выявленные факты. Причём делаем это, отвечая на вопросы СМИ, обратившихся к нам. А факты таковы: зарубежные посольства в Москве нанимали на работу граждан России (делая это по-разному, у каждого посольства своя практика), платили им деньги, которые те в свою очередь переводили соответствующим структурам. Это просто факты. Мы их подтвердили.

Интересно получается. Когда обвиняют нас, то ничего не приводят кроме самих обвинений. Потом сразу придумывают возможные наказания и пытаются их реализовать, а когда мы указываем на факты, не занимаемся никакими обвинениями – это просто факты, почему-то сразу начинается истерика. Как из рубрики #этодругое. Американские же коллеги в свою очередь не только утверждают, что упомянутые данные «категорически ложны», но и обвиняют нас в каких-то «попытках запугать граждан за поддержку политической оппозиции». Это смешно. Коллеги из Госдепа, должна быть хотя бы какая-то табличка для того, чтобы вы сверяли по ней ваши новые заявления, которые не входили бы в прямое противоречие с вашей прежней позицией. Странно это слышать со стороны заокеанских «светочей демократии», которые в лучших традициях «охоты на ведьм» времен холодной войны фактически развернули в январе этого, не десять лет назад, а текущего года настоящую травлю сторонников своей собственной оппозиции, в своей стране. Вы помните, с работы увольняли, списки публиковали, руки заламывали, в тюрьмы сажали. Что только не приписывали. А сколько лет подряд американские СМИ, официальные структуры показывали некие схемы, увязывали людей, являющихся соотечественниками, выходцами с постсоветского пространства, раскладывали их буквально по атомам, рассказывали, кого и как они поддерживают, финансируют, за кого они голосуют. Были какие-то фотографии, имена, бесконечная цепь каких-то бездоказательных суждений.

Почему мы на эту тему обратили внимание? Потому что наших дипломатов высылали из огромного количества стран под вымышленным предлогом вмешательства в электоральные процессы и поддержки какой-то оппозиционной партии, движения и т.д. Мы сегодня поговорим ещё об одной заказной статье на этот счёт, которая была опубликована в западной прессе. Никогда нашим дипломатам, обвиняемым во вмешательстве, не предъявляли ни одного факта в принципе. Иначе бы это стало известно. Ровно поэтому мы и обращаемся к нашим западным партнерам. Как же так? Почему такие двойные стандарты?

О развитии ситуации в Гвинейской Республике

Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Гвинейской Республике, где 5 сентября с.г. группой военных во главе с бывшим командиром батальона специального назначения полковником М.Думбуйёй совершён вооруженный захват власти, арестован президент А.Конде, распущено правительство, отменено действие Конституции.

В Москве выражают тревогу в связи с силовой сменой власти в Гвинее. Требуем освобождения А.Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем крайне важным не допустить эскалации напряженности, предпринять необходимые шаги с целью возвращения ситуации в конституционное поле. Полагаем безальтернативным путем урегулирования ситуации скорейшее восстановление законности и правопорядка, налаживание общенационального диалога.

По информации Посольства России в Конакри, обстановка в Гвинее в целом спокойная, госучреждения продолжают работу в нормальном режиме, осуществляется передача властных полномочий «на местах». Сформирован «Национальный комитет за объединение и развитие», в задачи которого входит обеспечение мирного перехода власти. 6 сентября в Конакри состоялась встреча руководителей военного переворота с участием бывших членов правительства и руководителей государственных структур, в ходе которой М.Думбуйя заявил, что в ближайшее время будет создано правительство национального единства. Он также заверил, что иностранные горнодобывающие компании смогут беспрепятственно продолжить работу, морские границы Гвинеи останутся открытыми для экспорта горнорудной продукции. В тот же день было объявлено об открытии воздушных границ, возобновлении коммерческих и гуманитарных рейсов.

По сведениям нашего диппредставительства в Конакри, обстановка вокруг Посольства России остаётся спокойной, каких-либо инцидентов с участием российских граждан и сотрудников работающих в стране российских компаний не отмечено. С нашими соотечественниками поддерживается постоянная связь, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности. По-прежнему рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки.

О планирующихся по линии РЗУ в США мероприятиях в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 г.

В память о жертвах теракта 11 сентября 2001 г. Посольство России в США совместно с НПО «Институт Шиллера» планируют провести 12 сентября церемонию у монументальной композиции «Борьба против международного терроризма», которая ещё имеет другое название, более художественный образ «Слеза скорби», расположенной в г.Бэйонн (штат Нью-Джерси) на противоположной от Манхэттена стороне реки Гудзон. Эта скульптура, открытие которой состоялось 11 сентября 2006 г., была создана Президентом Российской академии художеств З.К.Церетели и преподнесена американскому народу в качестве дара от Российской Федерации.

В нынешнем году в ходе памятной акции будет зачитано торжественное приветствие З.К.Церетели, выступит Генеральный консул России в Нью-Йорке С.К.Овсянников, а также с краткими ремарками обратятся официальные лица от полицейской и пожарной служб, родные погибших. Предусмотрено также исполнение гимнов России и США вокальным ансамблем «Института Шиллера».

О 25-летии основания Арктического совета

Начало второго председательства России в Арктическом совете в этом году совпало с 25-летним юбилеем данной организации. Историю Арктического совета можно во многом считать историей успеха. Зародившись в начале 1990-х годов в финском Рованиеми на основе регионального природоохранного сотрудничества и формально созданный в 1996 г. в Оттаве, Совет превратился во влиятельный форум межправительственного диалога Арктических государств по вопросам устойчивого развития Заполярья. Важно, что в течение уже четверти века неотъемлемой частью этого диалога являются шесть «постоянных участников» Арктического совета – организаций, которые представляют интересы коренных народов Севера.

В рамках празднования юбилея Совета в течение этого года реализуется целый ряд инициатив и проектов: от создания документального фильма об истории и достижениях Арктического совета до организации круглых столов и семинаров о будущем Арктического региона в странах-членах и наблюдателях в Совете. Запланированы также информационные мероприятия в социальных сетях Совета и его участников. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Арктического совета. Эта организация является важнейшим и очень значимым примером взаимодействия государств с неправительственными организациями в таком формате международной структуры.

О начале работы 48-й сессии Совета ООН по правам человека

С 13 сентября по 8 октября в Женеве состоится 48-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Ожидается обсуждение широкого круга актуальных вопросов в сфере поощрения и защиты прав человека, включая борьбу с расизмом и современными формами рабства, положение коренных народов, правозащитное измерение деятельности частных охранных и военных компаний, проблематику насильственных исчезновений и незаконных задержаний, наемников, соблюдения права на доступ к воде и санитарии, обеспечения прав пожилых людей.

Одной из центральных тем предстоящей сессии станет негативное влияние односторонних принудительных мер на права человека, которой будет посвящена отдельная дискуссия. Кроме того, состоится диалог со специальным докладчиком СПЧ, который представит подробный анализ понятия, видов и квалификаций таких незаконных санкций с акцентом на их экстерриториальные последствия.

По традиции будет рассмотрен ряд страновых сюжетов, в том числе положение с правами человека в Йемене, Ливии, Мьянме, Сирии и на Украине.

В ходе предстоящей сессии СПЧ российская делегация продолжит последовательно проводить линию на развитие конструктивного и взаимоуважительного диалога, преодоления конфронтации и продвижения объединительной повестки дня по актуальным правозащитным вопросам.

О публикации в американском издании New York Times по каталонскому сюжету

Не знаю, каким образом лучше обозначить, чему она посвящена. С одной стороны – каталонскому сюжету, с другой стороны, – тому, как в очередной раз СМИ New York Times со своей историей, со своими традициями, стало то ли заложником собственного непрофессионализма, то ли орудием в руках каких-то структур лоббистских центров. Судите сами.

Пару дней назад на сайте Министерства иностранных дел в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России» нашего опровержения материала NYT «Супружеская пара шпионов Кремля, секретная миссия в Москве и беспорядки в Каталонии». В принципе, если бы не было так длинно, то подходило бы для «бондианы», но там «талантливые» люди работают и придумывают креативные названия. «Это» можно было бы обозначить как «дурной роман». «Статьей» это назвать можно с натяжкой, так как «фальшивка» от начала и до конца.

Речь идет о растиражированной всеми (кто только мог нажать на кнопку «копировать») «сенсации» о связях каталонских официальных лиц с Россией. Хотелось бы понять, насколько достоверны источники, на которые опиралась редакция NYT, особенно на фоне опровержения представленных в материале измышлений самими же каталонцами. Авторы ссылаются на некий секретный «доклад Европейской разведки», в котором приводится очевидная дезинформация. Так можно придумать всё что угодно: «секретный доклад марсианской разведки». Говорится о каких-то встречах старшего советника бывшего главы правительства Каталонии К.Пучдемона Ж.Л.Алая с О.В.Сыромолотовым, замминистра иностранных дел (которых никогда не было, нет и быть не могло: ни в России, ни в мире). По-моему, о существовании такого человека, как Ж.Л.Алая О.В.Сыромолотов узнал из этой статьи и был крайне удивлён и возмущён. Я его хорошо понимаю. Там же говорится о встрече с руководителем Россотрудничества Е.А.Примаковым (он сам эту «извращенную информацию» уже прокомментировал в Telegram-канале).

Если кто-то вдруг не видел, кратко расскажу. Е.А.Примаков пересекался один раз с г-ном Алаем (но делал это не в качестве руководителя Россотрудничества, а в качестве журналиста). Дело в том, что он был назначен на пост руководителя этой структуры гораздо позже. На тот момент он с ним пересекался как журналист, т.к являлся идейным вдохновителем, руководителем и непосредственно ведущим программы «Международное обозрение» на канале «Россия». Они обсуждали вероятное интервью К.Пучдемона Е.А.Примакову как автору и ведущему этой программы. Интервью с К.Пучдемоном действительно записали в Брюсселе, но без участия Примакова. Показали чуть ли не месяц спустя, уже после испанских выборов, даже это невозможно привязать к какому-то влиянию на ситуацию в Каталонии. Показали бы в усечённом виде (без трансляции политических лозунгов), дабы избежать любых обвинений в попытках вмешательства во внутренние дела Испании.

К сожалению, это не первый случай, когда и отдельные испанские СМИ (на этот раз с подачи американского издания) вновь тиражируют провокационную тему имевшего место «вмешательства» России во внутренние дела Испании в связи с каталонскими событиями. Особым воображением авторы подобных публикаций не отличаются. Устаревшие «размышления» о неком «российском следе» в сепаратистских процессах в Каталонии обрастают все новыми фантасмагорическими подробностями. База та же, а подробности пытаются навязать новые. Похоже на бульварный шпионский детектив.

МИД России неоднократно высказывал принципиальную и недвусмысленную позицию, заключающуюся в том, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании и развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства. Эти все комментарии и заявления были опубликованы на нашем сайте. Много раз говорили и о том, что в своих отношениях с Испанией исходим из безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Испанским партнёрам это известно.

Что касается упомянутой дезинформации New York Times, мы со своей стороны на нее оперативно отреагировали, опубликовали опровергающую информацию. Сложность состоит в том, что чушь невозможно опровергнуть. В этом они действительно сильны. Они публикуют то, что сложно дезавуировать. Дезавуировать можно неправильно преподнесённый факт, неправильную цитату, не ту дату. Но чушь невозможно опровергнуть. Видимо, в этом и состоит мастерство двух журналистов. Имена их известны. Они уже вписаны в историю мировых «фейков» – это М.Швиртц и Х.Баутиста. Скоро как неделю люди стали бракоделами мирового масштаба.

Теперь о традициях New York Times. Обратим внимание на опубликованный в прошлом году в издательстве Cosimo Classics репринт старого труда – исследования «Test of the News», первоначально изданного в качестве приложения к «The New Republic» в 1920 г. Эта работа журналистов В.Липпманна и Ч.Мерца посвящена освещению газетой New York Times Октябрьской революции в России. Независимые авторы обнаружили много неточностей и искажений в репортажах. Они прямо заявляют читателю: «Новости о России – это не то, что видно, а то, что хотят видеть». Так, согласно подсчетам Липпманна и Мерца, с конца 1917 г. по конец 1919 г. New York Times 91 раз сообщала, что Советское правительство пало или вот-вот падет. Тут по одному аспекту 91 раз NYT придумывало не существующую историю. 100 лет прошло, а как говорится, если традиция хороша, то грех от неё отказываться. Всё же есть же журналистские стандарты, есть ошибки, на которых учатся: свои или чужие. Надо меняться. Пора уже.

Хотела бы обратить внимание, что ждём опровержения от NYT. Будем отслеживать, появилось это опровержение или нет. Эту тему не оставим.

Удивительно. Прошло сто лет, а принципы работы всё те же. Журналистские стандарты некоторых газет не меняются. Браво, New York Times! Всё же рассчитываем, что Вы сделаете выводы из этого урока.

О новых моментах в регулировании онлайн-пространства в Великобритании

Обратили внимание, что в начале сентября в Великобритании вступили в силу более жесткие правила деятельности онлайн-платформ, включая крупнейшие социальные сети. Документ под названием «Кодекс поведения в соответствии с возрастными категориями» представлен властями как направленный на профилактику и борьбу с различными нежелательными моделями взаимодействия сетевых операторов с несовершеннолетними пользователями. Теперь запрещается отслеживать местоположение детей, использовать таргетированную рекламу и другой персонализированный контент, «навязывать продолжительное пребывание в Интернете». Несмотря на довольно невинное с точки зрения предполагаемых юридических последствий название «Кодекс поведения», в данном случае нарушителям грозят штрафы до 4% оборота компании. Когда речь идет об интернет-гигантах, имеются в виду колоссальные суммы.

Это благое, на первый взгляд, начинание запустило очередную волну дискуссий в британских правительственных кругах преимущественно силового блока о целесообразности дальнейшего ужесточения требований к ИТ-компаниям. Разумеется, исключительно из соображений защиты детского благополучия. Среди озвученных идей - необходимость запрета на сквозное шифрование данных, обеспечения к ним доступа спецслужб, внедрения практики подтверждения личности при регистрации и пользования соцсетями. Любопытно, что под тот же набор предложений еще недавно подверстывался слегка другой набор аргументов, в основном связанный с потребностями в сфере контроля над миграцией и борьбы с терроризмом.

В этой ситуации, полагаем, главное – не сами по себе нововведения в британское законодательство. Они как раз в целом укладываются в общемировую тенденцию, связанную со стремлением государств обозначить рамки дозволенного для интернет-гигантов. Достаточно вспомнить следующие в том же русле законодательные новеллы недавнего времени в Австралии, Германии, Франции, Китае, США, в том числе на уровне отдельных штатов. Все чаще слышны новости о выписываемых штрафах таким операторам, как в случае с рекордными 225 млн евро, которые профильный регулятор Ирландии обязал выплатить компанию «Фейсбук» за недостаточное информирование пользователей о сборе и использовании их персональных данных.

Обращает на себя внимание та легкость, с которой официальные лица Великобритании и ориентирующиеся на них неправительственные структуры отказывают в этом праве другим. Помним истерику на разных уровнях (правительственные структуры, неправительственные организации, журналистские форумы), которую устроили наши британские партнёры в связи с целым рядом законопроектов и законов, разрабатывающихся на территории Российской Федерации. Нужно определиться: либо им в принципе не нравится подобные тезисы и принципы, которые считают невозможными для использования, либо они это считают нормальным, тогда надо перестать бесконечно критиковать нашу страну. Должна быть последовательность в действиях. Невозможно считать достойными только себя, а всех остальных недостойными, связывая любой шаг в направлении упорядочивания и приведения к цивилизованным взаимоотношениям с интернет-монополистами с «атаками на свободу слова». Нам об этом бесконечно говорят. Это опять из серии «двойные стандарты» или «вы не понимаете, это другое».

Представляется, что в сложившейся к настоящему времени в глобальной ИТ-сфере ситуации практически полной бесконтрольности и неподотчетности онлайновых платформ найти решения этой проблемы можно либо путем введения национальных и региональных режимов регулирования их деятельности (тогда мы должны напомнить партнёрам, что каждое государство имеет право на разработку своих национальных соответствующих законов, регулятивных норм), либо путем выработки единообразных, признаваемых всеми заинтересованными сторонами универсальных подходов к кодификации данной сферы. Мы бы предпочли двигаться по второму пути. Неоднократно к этому призывали. По инициативе наших законодателей по линии Совета Федерации были опубликованы соответствующие приложения и распространены на международных площадках. Хотелось бы обратить внимание британских коллег на непоследовательность в их подходе.

На данном этапе призываем их воздерживаться от неуместных квалификаций тех мер, которые они сами широко внедряют в своей стране и в отношении других стран.

Об открытии в Цхинвале нового здания средней школы при поддержке Российской Федерации

6 сентября с.г. в Цхинвале состоялось торжественное открытие нового здания средней школы № 3 на месте учебного заведения, пострадавшего в ходе агрессии Грузии в августе 2008 г. Этот объект был построен при финансовом содействии Российской Федерации.

В церемонии приняли участие руководство Южной Осетии во главе с Президентом А.И.Бибиловым, Посол России в Южной Осетии М.М.Кулахметов, бывшие выпускники школы из числа югоосетинских политических деятелей, представители дипломатического корпуса, общественности и СМИ. В своем выступлении глава югоосетинского государства выразил благодарность Российской Федерации за оказываемую республике масштабную помощь, в том числе направленную на модернизацию социальной инфраструктуры.

Ее открытие – важный вклад в становление Южной Осетии в качестве прогрессивного, социально-ориентированного государства. Российская Федерация продолжит оказание всестороннего содействия братской республике в ее экономическом развитии.

О передаче Россией в дар Таджикистану автомобилей скорой медицинской помощи

7 сентября с.г. в Душанбе состоялась торжественная церемония передачи Россией в дар Таджикистану 10 автомобилей скорой медицинской помощи российской сборки.

В мероприятии приняли участие Посол России в Таджикистане И.С.Лякин-Фролов, заместитель Управляющего делами Президента России О.Ю.Лякина, заместитель Премьер-министра Таджикистана М.А.Сатториён и другие официальные лица.

Это не первая акция, когда Россия предоставляет Таджикистану помощь для укрепления национальной системы здравоохранения. Наше сотрудничество в этой сфере развивается динамично, в том числе в рамках совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. В настоящее время почти 2700 таджикских девушек и юношей учатся в России по медицинским специальностям. Это тоже большой вклад России в развитие здравоохранения Таджикистана.

Передача в дар автомобилей, на борту которых имеется современное медицинское оборудование, включая портативные аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторы, электрокардиографы, кислородные редуктор-ингаляторы и многое другое, – это доказательство того, что Россия ценит эти стратегически важные отношения. Символично, что мероприятие прошло в преддверии значимых для наших стран международных мероприятий и визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в дружественный Таджикистан.

Россия является одним из ключевых партнеров в сфере укрепления системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия Таджикистана. За последние несколько лет при российской финансовой поддержке в Таджикистан доставлены четыре мобильных клиники на базе автомобиля «КАМАЗ», специализирующихся на первичной помощи и диагностике ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний, мобильная лабораторию экспресс-диагностики на базе автомобиля «ГАЗ», два медицинских автопоезда, способные предоставить комплексную лечебно-профилактическую помощь в труднодоступных регионах республики.

В рамках совместной борьбы с коронавирусной инфекцией Россия безвозмездно передала Таджикистану тест-системы диагностики и реагенты к ним, а также 50 тыс. доз вакцины «Спутник V». С начала пандемии Роспотребнадзор направил в республику шесть экспертных делегаций для оказания практической помощи в противодействии данному инфекционному заболеванию.

Кроме того, при поддержке России Всемирная организация здравоохранения реализует в Таджикистане проекты по снижению материнской, младенческой и детской смертности, а также выявлению рисков, связанных с неинфекционными заболеваниями.

Об итогах президентских выборов в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи

5 сентября с.г. в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи состоялся второй тур президентских выборов. Согласно обнародованным Национальной избирательной комиссией данным, наибольшее число голосов – 57,54 % получил кандидат от партии «Независимое демократическое действие» Карлуш Мануэл Вила Нова. Международные наблюдатели, в частности от Экономического сообщества государств Центральной Африки, отметили, что голосование прошло в мирной, спокойной обстановке.

В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи и рассчитывают на дальнейшее поступательное движение сантомийского общества по пути стабильного социально-экономического развития.

К ситуации вокруг журналистки британской медиакорпорации «Би-би-си»

Вопреки нашим неоднократным исчерпывающим разъяснениям относительно причин непродления журналистской визы и отзыва аккредитации корреспондентки британской корпорации «Би-би-си» С.Рейнсфорд как ответной меры на развернутые Лондоном в отношении российских СМИ притеснения, граничащие с откровенным издевательством и унижением, она продолжает делать публичные заявления, заставляющие усомниться не только в ее профессиональной чистоплотности, но и в элементарной человеческой порядочности. Хотела бы подчеркнуть, что мы получили запросы от СМИ, которые попросили обратить внимание на то, что российские журналисты чувствуют себя униженными С.Рейнсфорд в связи с её высказываниями в отношении определённых российских СМИ.

В недавнем интервью одному из российских СМИ британка, чье имя практически стало нарицательным, умело соединяя пробивающие слезу рассказы о своих эмоциональных переживаниях в связи с отъездом со спекуляциями на основе неких ее «ощущений», ссылок на «неназванные источники», а также с откровенной ложью. Продолжает делать вид, что не только не понимает генезиса проблемы, но считает себя жертвой «наступления на свободу слова» в России, попутно возводя напраслину на своих российских коллег. Мне кажется, что корреспондентке пора начать думать над тем, что она напрямую оскорбляет российских журналистов (про органы власти сейчас не говорю). Она озвучивает вещи, не соответствующие действительности, и ставит под сомнение работу её коллег. Мало того, что комментируя российские СМИ, так и их представителей, она, как нам сказали сами журналисты, к ним не обратилась за комментариями, разъяснениями или за интервью. Она же журналистка «Би-би-си».

Ещё раз хотела бы ответить на эти ложные высказывания, которые она допустила. Ее отъезд – прямой и непосредственный результат многолетнего систематического и ничем не обоснованного отказа британских властей отойти от практики визовой дискриминации российских журналистов. Лондон практикует отказ и манипуляции с визами в отношении российских журналистов. Это хорошо известно телеканалу «Би-би-си». Мы об этом говорили им не раз, привлекали к этой проблеме их внимание. Также привлекали внимание официального Лондона, что будем вынуждены принять ответные незеркальные меры. Мы не собираемся применять всё, что применяли к нашим журналистам. Это было бы на грани унижений и оскорблений.

С.Рейнсфорд лжёт, когда утверждает, что проблема российских журналистов на британской земле связана с чем-либо, кроме как с нежеланием Лондона видеть у себя корреспондентов агентства ТАСС. Если это так, то пусть она приведёт доказательства. Британка намеренно вводит общественное мнение в заблуждение относительно единичности таких инцидентов: попытки ТАСС направить коллег своему корреспонденту на замену не увенчались успехом, поскольку у них не были приняты на рассмотрение необходимые документы. Хотела бы отметить, что у нескольких сотрудников ТАСС не были приняты на рассмотрение необходимые документы. С.Рейнсфорд таким образом сознательно или нет прибегает к клеветническим заявлениям, делая намеки в отношении российского корреспондента о якобы «несоответствии» им неким «стандартам проверки по британским лекалам». Интересно, что же за такие стандарты и что же за такие британские «лекалы», по которым журналисты не могут получить визы. Мы уже говорили о том, что британцы не дают визы российским дипломатам, которые получают британские приглашения для участия в форумах по свободе слова. А также о том, что британская сторона не пускает аккредитованных российских журналистов на мероприятия, связанные со свободой слова, защиты журналистов. С.Рейнфорд не только комментирует то, с чем пришлось столкнуться в Британии её коллегам по цеху без какой-либо объективности, она ещё и противоставляет себя им в своих комментариях, показывает, что она лучше журналист, причем не приводит для этого никаких фактов, чем российские коллеги. Что-то новенькое из «британского юмора». Она говорит о том, что она: «Правильный журналист, потому что публичный, её по телевизору показывают». В случае же с российскими корреспондентами речь идёт о неких «анонимах» под «опекой» государства. Не знаю, с чего британка взяла, что они анонимы, это её очередная ложь. Их имена известны британской стороне и телекомпании «Би-би-си». Их имена известны широкой общественности.

Теперь про опеку государства. Хотела бы пояснить и ответить на этот комментарий С.Рейнфорд. За «независимую» и «публичную», как она себя сама назвала, журналистку, успели похлопотать два британских министра: государственный министр по делам Европы и Америки МИД Британии по делам развития содружества В.Мортон и сам министр иностранных дел Британии Д.Рааб. Как С.Рейнфорд на это смотрит? Если она считает, покровительство государства отличает журналиста качественного от некачественного, демократического от недемократического, правильного от неправильного. К какой теперь категории она себя может отнести? Хороший же вопрос. Пусть ответит, если она настолько публичная.

Ставя под сомнение нашу однозначно выраженную готовность пересмотреть ее кейс с учетом встречных шагов со стороны Великобритании, С.Рейнсфорд выказывает неуважение к российским органам власти. К жесту доброй воли с нашей стороны. не развивать дальше эту порочную практику «око за око, зуб за зуб», а дать возможность Лондону сохранить лицо – выдать визу российскому корреспонденту. Тогда и мы готовы выдать корреспонденту «Би-би-си» визу.

Отмечу, что описанный нами путь урегулирования этой затяжной и созданной исключительно по вине британской стороны ситуации остается в силе, даже несмотря на эти неуместные, лживые заявления британской корреспондентки.

После оформления виз российским корреспондентам С.Рейнсфорд может беспрепятственно обратиться в российское консульство. Фантазий больше не надо. Мы на каждую фантазию британского корреспондента будем выдавать факты. Наверное, это действительно будет звучать жёстко. Но не мы пригласили вас на эту «тропу».

Из ответов на вопросы :

Вопрос: На прошлой неделе был опубликован пресс-релиз исполнительного органа по рассмотрению жалоб телеканала BBC по поводу программы, вышедшей в ноябре прошлого года, о предполагаемом применении химического оружия в г.Дума, Сирия, в 2018 г. В этой программе BBC намекалось, что бывший инспектор ОЗХО под псевдонимом «Алекс» был смотивирован публично высказать свои сомнения о выводах специального расследования инцидента денежной выплатой от «Викиликс» в сумме 100 тыс. долларов. Он был уверен, что атака была инсценирована. Он сотрудничал исключительно с журналистами, которые поддерживали мнение Дамаска и Москвы.

После расследования BBC признала, что это было неверно, такое представление инспектора являлось несоблюдением точности соответствующих программ такого тона, опубликованных на их официальном сайте.

Что это говорит о нарративе СМИ относительно конфликта в Сирии, об их отношении к инакомыслию?

Ответ: Упомянутый Вами сюжет вышел в ноябре прошлого года в программе Радио 4 медиакорпорации ВВС. Он был подготовлен журналисткой Х.Хаджимэтью. Программа была посвящена резонансному эпизоду с предполагаемым применением химического оружия в сирийском г.Думе 7 апреля 2018 г. По своему содержанию, заряженности программа мало чем отличалась от других подобного рода материалов западного мейнстрима. В очередной раз решалась задача любыми (даже неприемлемыми) методами отвлечь внимание международного сообщества от ракетного удара США, Франции и Великобритании по правительственным объектам в Сирии 14 апреля 2018 г. за якобы химическую атаку сирийских правительственных войск.

Случай в Думе остается ярким примером того, как при покровительстве западных спецслужб вооруженная сирийская оппозиция и аффилированная с ней псевдогуманитарная НПО «Белые каски» инициируют нескончаемые провокации с применением отравляющих веществ с целью демонизации законно избранного правительства Сирии. Напомню, за «Белыми касками» тоже стоят британские «творцы», как и за британской корпорацией, за которой стоит правительство Великобритании. Не осталось в стороне и руководство Технического секретариата специализированной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), внёсшее свой вклад в искажение реальной картины произошедшего. Об этом свидетельствуют вскрывшиеся многочисленные факты фальсификации окончательного доклада ОЗХО по итогам расследования данной химической провокации, ответственность за которую возложили на Дамаск вопреки первоначальной версии этого документа, подготовленной уже бывшими сотрудниками ОЗХО на основе объективных данных. Они заслуживают уважения и отдельного внимания, в том числе СМИ, поскольку не побоялись впоследствии публично заявить о допущенной фальсификации упомянутого доклада под политический заказ стран-агрессоров, осуществивших ракетный удар.

Неудивительно, что П.Хитченс, которого весьма сложно заподозрить в пророссийских или просирийских взглядах, пристально следил за официальной позицией в случаях обвинений руководства Сирии в применении химоружия и задавал весьма неудобные для собственного правительства вопросы, делая при этом надлежащие выводы. Они часто разнились с той картиной, которую пытались представить власти Великобритании и других западных стран. Таким образом, вполне понятно негодование П.Хитченса, которому недобросовестная журналистка отказала в праве иметь собственное мнение по ситуации в Думе, а одному из двух бывших сотрудников Техсекретариата ОЗХО, известному под псевдонимом «Алекс», приписала корыстные мотивы его разоблачений, якобы направленных на защиту научной достоверности первой версии доклада о химпровокации в Думе. Ему было также отказано в профессиональной репутации и человеческом достоинстве.

Положительный итог рассмотрения протестного иска П.Хитченса в специальном подразделении медиакорпорации ВВС внушает некоторый оптимизм, но не уверена, что будут серьезные подвижки. Одно дело, когда речь идёт о низкопробной клевете в отношении весьма авторитетного журналиста и имеющего отличную репутацию научного работника, которую достаточно легко опровергнуть в суде. Другое же – когда государство, в данном случае Великобритания, не заинтересовано в объективном расследовании произошедшего в Думе и продолжает посредством подконтрольных СМИ искажать события, стремясь уйти вместе со своими союзниками по НАТО от ответственности за предпринятую агрессию в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Мы сегодня уже рассматривали кампанию фальсификаций, которая проявляется в качестве заказной. Цитировала «Нью-Йорк Таймс», до этого рассказывала о других примерах (русские хакеры и т.д.). Каждый день приводим соответствующие примеры. Вот и еще один.

На что делается ставка? Даже если это вранье, которое показывают по телевизору, потом будет дезавуировано, будет доказано, что это фейк, пройдет достаточное количество времени, образ будет сформирован, в сознании аудитории будет закреплено восприятие. Кто увидит эти опровержения? Кто узнает о том, что были признаны некие нарекания в подготовке сюжета или недостойном освещении того или иного события? Об этом практически никогда и никто не говорит публично.

Помните, сколько раз мы призывали CNN, показавшую заказной сюжет, включить в свои программы факты? Это было сделано, но в таком формате и спустя такое количество времени, что это было неактуально.

Вопрос: В своём посте Вы имели в виду публикацию на сайте inagenty.ru – «Комитета защиты национальных интересов?

Ответ: Вы знаете, когда мы публиковали соответствующие материалы, то мы реагировали на вопросы СМИ, которые к нам обратились. Журналисты просили подтвердить факт работы в зарубежных посольствах российских граждан, спонсирующих соответствующие структуры. Честно говоря, мы не считаем возможным обсуждать конкретные фамилии, потому что это персональные данные.

Вопрос: Каким именно образом вы проверяли список?

Ответ: Это очень странный вопрос к представителю федерального органа власти силового блока.

Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что россияне в иностранных посольствах – местно-нанятый персонал – работают через структуру УПДК МИД «Инпредкадры»?

Ответ: Что касается посольства США, то они набирают сотрудников не через ГлавУПДК с 1980-х годов. Эта информация доступна. Есть интересные статьи на этот счёт. Вы могли бы с ними ознакомиться. Что касается остальных посольств, граждан, работников, то всё по-разному. Надо уточнять в каждом конкретном случае, как был оформлен человек, как его нанимали. Эту информацию следует уточнять непосредственно у самих дипмиссий.

Вопрос: Мы обнаружили, что в списке есть люди, которые никогда не работали в иностранных посольствах, а, например, получали там гранты на изучение языка, онлайн курсы или переводы книг. Вы при своей проверке отделяли таких людей?

Ответ: Уже ответила на этот вопрос, подчеркнув, что персональные данные мы не обсуждаем.

Вопрос: Вы называете эту ситуацию «схемой». Почему Вы считаете, что это схема? В слитой базе сторонников А.Навального есть огромное количество людей из российских госструктур и т.д.

Ответ: Я употребляю слово «схема» в том понятии, в котором оно упомянуто в словаре Д.Н.Ушакова. Там написано: «Схема – это изложение, описание или изображение чего-нибудь в основных, главных, общих чертах». Есть схема романа, схема доклада. В этом контексте я как раз и упоминаю слово «схема». Обращаю внимание, что в наших материалах было написано: «Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых – со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты. Меня, честно говоря, интересует другое». Будьте добры на это тоже обратить внимание.

Вопрос: Вы сравниваете данную ситуацию с реакцией западных стран на действия российских дипломатов. Однако в этом случае речь идёт не об иностранных дипломатах, а о россиянах – техническом персонале, учителях из языковых центров. Не считаете ли Вы, что сравнивать дипломата и обычного учителя некорректно?

Ответ: Это абсолютно точно. Поэтому и не надо сравнивать функциональные обязанности. Надо сравнивать источник получения дохода. И он одинаков – Правительство зарубежного государства через своё посольство в суверенной стране спонсирует, платит зарплату, переводит деньги.

Будут ещё вопросы на этот счёт – обращайтесь. С удовольствием ответим.

Вопрос: Планируется ли проведение в ближайшее время встреч с новым руководством Афганистана? На каком уровне они могут проходить?

Ответ: На данном этапе поддерживаются рабочие контакты с представителями Движения талибов по линии Посольства России в Кабуле. Каких-то иных встреч не планируется. Наше Посольство в Афганистане регулярно комментирует и публикует соответствующую информацию о происходящих контактах.

Вопрос: Недавно прошло 300 дней со дня вступления в силу трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Стороны время от времени обвиняют друг друга в нарушении данного соглашения, приводя различные доводы. Как МИД России на сегодняшний день оценивает реализацию пунктов данного документа?

Ответ: Регулярно рассказываем о деятельности Российского миротворческого контингента, надежно обеспечивающего режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора. Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване. Делимся оценками ситуации на азербайджано-армянской границе, где в последние месяцы имели место вооруженные инциденты. Информируем о работе по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, осуществляемой по линии Трёхсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Доводим до общественности и до СМИ сведения обо всех посреднических усилиях, направленных на оздоровление отношений Баку и Еревана, которые нами предпринимаются как на двусторонней и трёхсторонней основах, так и в рамках многосторонних форматов.

Думаю, что нам не стоит подводить некие итоги, просто исходя из красивых цифр. Давайте мы сделаем большой обзорный материал к годовщине принятия заявления 9 ноября и поделимся с вами комплексными оценками.

Вопрос: Официальный Ереван в последнее время начал довольно активно увязывать вопрос подписания мирного соглашения с Азербайджаном с определением статуса Карабаха. Насколько мы знаем, ранее и Президент России В.В.Путин, и Министр иностранных дел России С.В.Лавров неоднократно подчеркивали, что проблема статуса - это, скорее, вопрос будущего и сейчас его не стоит «будировать». Как МИД России может прокомментировать данное заявление или скорее условие со стороны Еревана?

Ответ: Внимательно следим за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора между этими странами и решения проблемы статуса Нагорного Карабаха.

Принципиальные разногласия сторон по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются. Именно поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений трёхсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. В первую очередь это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплекса гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.

Рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации азербайджано-армянских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование.

Вопрос: Оказывает ли Россия поддержку молодым соотечественникам, проживающим за рубежом, а также иностранной молодёжи в получении образования в российских вузах? Какую поддержку они получают? Имеется в виду стипендии, визовая поддержка, какие-то льготы на проживание или транспорт, медобслуживание, прохождение курсов по изучению русского языка или какие-либо другие формы поддержки или льгот. Есть ли определенные тенденции: увеличение или сокращение поступления в вузы в условиях пандемии?

Ответ: За последние годы интерес иностранцев и соотечественников к получению высшего образования в России не только не снизился, а напротив – возрос. Если в 2011 г. насчитывалось 150 тыс. человек, получающих образование как на бюджетной, так и на коммерческой основах, то в 2021 г. их уже порядка 300 тыс.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2150 квота на образование в российских образовательных организациях для иностранных граждан и лиц без гражданства (в т.ч. соотечественников, проживающих за рубежом) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на период 2021/2022 учебного года увеличилась до 18 тыс. мест, что на 3 тыс. больше показателей прошлых лет. Эта категория студентов обучается в российских вузах бесплатно.

Более того, на 2022/2023 учебный год предусмотрена квота в размере 23 тыс. мест, а начиная с 2023 г. – 30 тыс. На время учебы для иностранных студентов предоставляются места в общежитиях, как и российским студентам выплачивается ежемесячная стипендия, а для обучающихся, прибывающих из дальнего зарубежья, предусмотрена возможность прохождения подготовительных курсов по русскому языку.

Каждый ВУЗ имеет свой сайт. Там есть целые разделы посвященные условиям обучения иностранных граждан в этом конкретном учебном заведении.

