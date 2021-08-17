О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

В ходе беседы была предметно обсуждена обстановка на Ближнем Востоке с упором на развитие ситуации в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества, в том числе в контексте постконфликтного восстановления Сирии.

С российской стороны была вновь подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР, готовность продолжить содействие сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом.