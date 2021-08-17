Выступление руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями К.Ю.Гаврилова на 983-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Вена, 8 сентября 2021 года

Господин Председатель,

Уважаемый посол Рауниг,

Примите наши поздравления в адрес делегации Австрии в связи с началом председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Приветствуем Его Превосходительство господина Петера Лаунски-Тиффенталя, генерального секретаря Федерального министерства по Европе, интеграции и иностранным делам Австрийской Республики, и благодарим его за обстоятельную презентацию приоритетных направлений работы ФСОБ в предстоящем раунде.

Присоединяемся к позитивным оценкам итогов председательства Армении и отмечаем высокий профессионализм уважаемых армянских коллег, которые насытили повестку дня ФСОБ весьма перспективными вопросами. Рассмотрение таких крупных тематических блоков, как развитие контактов ОБСЕ с другими региональными организациями в сфере безопасности и влияние новейших военных технологий на стабильность, было бы полезно продолжить на ФСОБ и в дальнейшем.

Тепло приветствуем делегацию Азербайджана в качестве нового члена Тройки и благодарим США, которые покидают Тройку.

Господин Председатель,

Мы с живым интересом восприняли глубокое выступление уважаемого генерального секретаря о приоритетах председательства Австрии на ФСОБ. Разделяем позицию о необходимости добиваться консенсуса через поиск согласия на основе баланса интересов и нацеленности на конструктивный диалог. Поддерживаем настрой на восстановление роли нашего директивного автономного органа в обеспечении военно-политической безопасности на Европейском континенте.

Не будет лишним напомнить, что Форум задумывался своими основателями в качестве основной и, по сути, единственной общеевропейской структуры, отвечающей за военно-политическую стабильность в Европе. Предполагалось, что эта стабильность будет обеспечиваться, прежде всего, путём переговоров по контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ). На первых порах ФСОБ справлялся с этой задачей. В 1990-е гг. был наработан целый массив фундаментальных документов, составляющих так называемый «военно-политический инструментарий». Сообщество ОБСЕ пользуется им по сей день.

В этой связи мы с воодушевлением восприняли инициативу Австрии посвятить ряд «Диалогов в области безопасности» прошлому, настоящему и будущему контроля над обычными вооружениями, а также продолжить профессиональный разговор по проблематике военных доктрин. Это особенно актуально в нынешних непростых условиях безопасности, когда некоторые государства-участники делают сознательный выбор в пользу конфронтации, размывания системы контроля над вооружениями и «бряцанья оружием» вблизи границ, тестируя готовность сопредельного государства к ответу.

На австрийское председательство также выпадает празднование 25-летнего юбилея «Концептуальной базы для контроля над вооружениями», ориентированной на воплощение принципа неделимости безопасности государств-участников ОБСЕ. Кстати, пять лет назад в том числе благодаря этому документу был дан старт «структурированному диалогу» о рисках и вызовах безопасности на пространстве Организации. Рассчитываем, что предстоящие на обеих площадках дискуссии позволят нам начать формировать контуры общего видения будущего контроля над обычными вооружениями в Европе.

При разработке плана нашей совместной работы делегация Австрии уделила значительное внимание проблематике лёгкого и стрелкового оружия (ЛCO) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). С интересом ожидаем Совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов содействия в области ЛСО и ЗОБ, а также анонсированную «практическую демонстрацию» по итогам заседания Форума.

В преддверии специального заседания ФСОБ по Венскому документу 2011 года хотели бы напомнить, что его модернизация в нынешних условиях безопасности для нашей страны нереализуема. В то же время мы считаем, что остаются определённые резервы в плане совершенствования практической имплементации МДБ. Исходим из того, что встреча руководителей верификационных центров предоставит нам возможность провести профессиональный и деполитизированный диалог по данной теме.

Полагаем весьма важным поддерживать и развивать роль ФСОБ как эксклюзивной площадки для общеевропейского диалога. Важно предупредить его вхождение в фазу застоя и мелкотемья, предотвратить насыщение повестки дня «мягкими» мерами безопасности, среди которых – не имеющие прямого отношения к военно-политической стабильности «гендерные» аспекты. Вызывает сомнение, что рассмотрение Кодекса поведения ОБСЕ под углом зрения интеграции женщин в ряды вооружённых сил будет способствовать его эффективному выполнению. Давайте будем откровенны: в этом документе нет ни слова про представительниц прекрасного пола в армии.

Если исходить из того, что безопасность в Европе действительно является неделимой, необходимо вместе думать о тех шагах, которые могли бы привести к деэскалации напряжённости, уменьшению опасности и предотвращению военных инцидентов. Если же продолжать делать вид, что всё «нормально» и основные усилия концентрировать на рассмотрении не имеющих отношения к мандату ФСОБ тем, то мы рискуем окончательно маргинализовать нашу переговорную площадку.

Нас такая перспектива не устраивает. Поэтому Россия выступает за то, чтобы развернуть Форум лицом к действительно крупным проблемам, от решения которых зависят безопасность и стабильность на континенте. На позитивной ноте отмечаем, что повестка дня председательства Австрии предполагает обсуждение именно таких тем.

Позвольте ещё раз искренне поблагодарить Его Превосходительство генерального секретаря за детальное представление приоритетов австрийского председательства и от всей души пожелать уважаемой делегации Австрии успехов в функции председателя ФСОБ, которая выпадает на наиболее сложный этап работы нашего переговорного органа, связанный с подготовкой документов к СМИД ОБСЕ в Стокгольме. Хотели бы заверить Вас, дорогой посол Рауниг, что мы готовы оказывать необходимое содействие с нашей стороны. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Вами и уважаемыми членами Тройки.

В заключение не могу не отреагировать на упоминания моей страны Украиной и известным здесь «квартетом» государств. Сегодня мы снова услышали избитые мелодии и ритмы «зарубежной эстрады» по внутриукраинскому урегулированию. Мы не будем вдаваться в детали нашей позиции или напоминать о статусе Крыма. Россия хочет, чтобы на Украине наступил мир. Чтобы в преддверии Дня знаний 1 сентября дети не получали осколочные и пулевые ранения от военнослужащих ВСУ и нацистских формирований. В качестве сопосредника мы вносим посильный вклад в мирное урегулирование и оказываем гуманитарную помощь мирному населению Донбасса.

Коллегам же хотели бы настойчиво порекомендовать снова изучить Минские договорённости, как говорится, без гнева и пристрастия. «Комплекс мер» обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском. Только вот досадная ситуация: по заявлению советника главы офиса президента Украины А.Арестовича, «Украина снялась «с крючка» Минских договорённостей». У нас с «ко-спонсорами» внутриукраинского урегулирования и американскими партнёрами мнение иное – альтернативы «Минску» нет и его надо выполнять в изложенной последовательности шагов. Отказываясь от своих обязательств, украинское руководство обрекает страну на неминуемые серьёзнейшие проблемы в будущем, а мирных жителей – на дальнейшие страдания.

Благодарю Вас, уважаемый господин Председатель, и прошу приложить текст заявления к Журналу дня.