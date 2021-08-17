О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Монголии в России Дуламсурэном Даваа

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 сентября состоялась встреча члена Коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в России Дуламсурэна Даваа.

Ректор и Посол обсудили широкий круг международных и актуальных проблем, включая региональную проблематику. Особое внимание было уделено двусторонним отношениям с акцентом на их экономическую составляющую.

А.В.Яковенко по просьбе Посла подробно информировал его о деятельности Дипломатической академии в сфере повышения квалификации отечественных и иностранных дипломатов.

Стороны обсудили обучение монгольских студентов в Академии.

Музей дипломатического этикета и протокола Дипломатической академии получил приглашение провести специальную лекцию в Посольстве Монголии для молодых дипломатов МИД России и слушателей Академии по дипломатическому гостеприимству, принятому в Монголии.