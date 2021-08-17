О видеотелефонном разговоре Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Министром иностранных дел Республики Мадагаскар Патриком Радзуэлиной

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 сентября по инициативе мадагаскарской стороны состоялся видеотелефонный разговор члена Коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Министром иностранных дел Республики Мадагаскар П.Радзуэлиной.

В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы повышения квалификации дипломатических сотрудников.

В связи с планами создания Дипломатической академии МИД Мадагаскара Ректор подробно информировал Министра о новых направлениях работы Дипакадемии и существующей практике проведения Высших дипломатических курсов для послов, постоянных представителей при международных организациях и генконсулов, а также о ежегодных курсах повышения квалификации для дипломатов.

Особый интерес представила наша практика, позволяющая поддерживать высокий уровень качества подготовки дипломатического персонала.

А.В.Яковенко пригласил представителей Министерства иностранных дел Республики Мадагаскар принять участие в специальной двухнедельной программе для внешнеполитических ведомств иностранных государств, в рамках которых читаются лекции по современным международным отношениям и приоритетам российской внешней политики. В этом учебном году в этой программе примут участие 54 государства.