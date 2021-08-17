О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Х.Амир Абдоллахианом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 сентября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амир Абдоллахианом.

Министры «сверили часы» по ключевым вопросам двусторонней повестки в контексте договоренностей, достигнутых между президентами России и Ирана в ходе телефонного разговора 18 августа с.г.

В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами.

Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в преддверии очередной сессии Совета Управляющих МАГАТЭ. Восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон.