О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Израиля Я.Лапидом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В преддверии 30-летия восстановления российско-израильских дипломатических отношений, которое будет отмечаться в октябре текущего года, главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на задачи дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем.

В этом контексте министры отметили важность активизации совместной работы с целью наращивания деловой кооперации, подтвердив обоюдную заинтересованность в проведении в ближайшее время очередного заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Констатирована также взаимная нацеленность на расширение культурно-гуманитарных связей и совершенствование договорно-правовой базы российско-израильских отношений.

С.В.Лавров и Я.Лапид подчеркнули недопустимость переписывания итогов Второй мировой войны. Условлено продолжать решительное противодействие попыткам фальсифицировать историю и реабилитировать предателей и пособников нацистских преступников.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке. Отмечена необходимость скорейшего всеобъемлющего урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН при уважении суверенитета, единства и территориальной целостности САР, а также окончательной ликвидации террористической угрозы в этой стране. С.В.Лавров акцентировал острую потребность оказания Сирии гуманитарного содействия, наращивания международных усилий по обеспечению безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к родным очагам.

Значительное внимание было уделено проблематике ближневосточного урегулирования. При этом с российской стороны вновь было заявлено, что надежная стабилизация на Ближнем Востоке невозможна без достижения долгосрочного двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе.

При обсуждении перспектив реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы с российской стороны была подчеркнута важность возвращения всех его участников к последовательному и полному исполнению своих обязательств без каких-либо дополнительных условий.

С.В.Лавров и Я.Лапид подтвердили взаимный настрой на дальнейшее уплотнение российско-израильской внешнеполитической координации в интересах обеспечения прочного мира и безопасности в ближневосточном регионе.