Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Государства Израиль Я.Лапидом по итогам переговоров, Москва, 9 сентября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Хотел бы выразить признательность моему коллеге, Министру иностранных дел Государства Израиль Я.Лапиду, за то, что он принял приглашение и вскоре после своего назначения на этот пост приехал в Российскую Федерацию. Провели подобные переговоры по двухсторонним и по международным делам. Традиционно атмосфера переговоров была дружественной, доверительной. Результат по-нашему обоюдному признанию оказался полезным.

Подробно обсудили состояние перспективы двухсторонних отношений, констатировали с удовлетворением высокую интенсивность политического диалога, в том числе, на высшем уровне по линии внешнеполитических ведомств, договорились подготовить очередной план консультаций между министерствами иностранных дел на следующий год.

Заинтересованы в скорейшем проведении очередного заседания двусторонней смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сопредседатели планируют вступить в ближайшее время в контакт и договориться о том, как выстраивать работу этого важного механизма в текущем и будущем году.

Договорились также продолжать взаимодействие на различных направлениях межведомственной кооперации, инвестиционные проекты и другие проекты, которые были ранее согласованы и получили поддержку Президента Российской Федерации и Премьер-министра Государства Израиль.

Особое внимание уделили координации действий по пресечению попыток переписывания общепризнанных итогов Второй мировой войны, героизации нацистских преступников, попустительству по отношению к неонацистским тенденциям, которые проявляются в странах Центральной и Восточной Европы. Будем и дальше тесно координировать наши действия на всех международных площадках, включая ООН.

Говорили о региональных сюжетах, в частности о палестино-израильских отношениях. Приветствовали нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств. Поддерживаем продолжение этого процесса. Исходим из того, что он должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования. Подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами, как по двусторонним каналам, так и в качестве члена «квартета» международных посредников. Обсудили перспективы дальнейшего развития военно-политической обстановки в Сирийской Арабской Республике. Отметили необходимость полного выполнения Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая подтвердила поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также законные права сирийцев самостоятельно определять свою судьбу. Подчеркнули важность предоставления сирийцам неотложного гуманитарного содействия и помощи в восстановлении разрушенной гражданской войной инфраструктуры. Этому препятствуют нелегитимные односторонние санкции наших западных коллег, что противоречит резолюции, принятой в июле 2021 года в Совете Безопасности ООН. Продолжим диалог в различных международных организациях. У нас разветвленные контакты и по линии Министерств иностранных дел, по линии Советов Безопасности, министерств обороны. Всё это помогает выстраивать работу таким образом, чтобы максимально учитывать законные интересы друг друга в международных и региональных делах.

Министр любезно пригласил меня посетить Государство Израиль. С удовольствием это сделаю.

Вопрос: Обсуждалась ли на переговорах тема израильских ударов по Сирии? Высказала ли Москва какие-либо претензии или просьбы израильской стороне в связи с этим?

С.В.Лавров: Обсуждали все аспекты ситуации в сирийском урегулировании. Она непростая. Проще пока не становится. Во многом потому что слишком много внешних игроков вовлечены в эти процессы и имеют интересы в сирийском урегулировании. Есть легитимные интересы, как, например, безопасность Израиля. Мы всегда подчеркиваем, что для нас это один из ключевых приоритетов в сирийском случае и в других конфликтных ситуациях.

Есть интересы не вполне легитимные. Прежде всего имею в виду незаконную оккупацию США значительной части сирийской территории, эксплуатацию принадлежащих сирийскому народу природных богатств – углеводородов, зерновых и водных ресурсов, а также деятельность, которую ведут США, по потаканию курдскому сепаратизму. Это вызывает проблемы со стороны Турции. Здесь сплетено много интересов.

Мы говорили и о присутствии такой страны, как Иран. Она вместе с Россией и Турцией входит в Астанинский формат. Он нацелен на то, чтобы, учитывая и принимая во внимание все реалии «на земле», продвигаться по пути выполнения резолюции 2254 СБ ООН. Это означает уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии (которую нужно восстановить), пресечение любых попыток сепаратизма и продвижение к организации инклюзивного общесирийского диалога. Он был начат, состоялось несколько раундов. Но в последний год Конституционный комитет не может собраться. Рассказали о шагах, которые предпринимает Россия, чтобы ускорить созыв комитета.

В отношении израильских ударов по сирийской территории, могу подтвердить, что мы против того, чтобы САР превращалась в арену противостояния между третьими странами. Мы не хотим, чтобы сирийская территория использовалась против Израиля или кого бы то ни было еще. Практические вопросы, возникающие в этой связи, предметно, на повседневной основе обсуждаются между нашими военными. Думаю, эта практика доказала свою полезность. Сегодня мы договорились, что она будет продолжена.

Вопрос: Сегодня Министр иностранных дел Украины Д.И.Кулеба заявил, что Киев готов к встрече глав МИД в «нормандском формате» и рассчитывает, что российская сторона подтвердит свое участие. Когда такая встреча может состояться? Примите ли Вы в ней участие?

С.В.Лавров: Слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встречи ради встреч нам не нужны. С этим согласны и другие участники «нормандского формата», в частности, Германия и Франция.

Если «нормандский формат» должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности Минских договоренностей.

Когда украинская сторона устами своего министра, которому нравится произносить такие лозунги, призывает встретиться в «нормандском формате» как можно скорее на уровне глав внешнеполитических ведомств и на высшем уровне, параллельно другие члены украинского руководства, а порой и сам Министр иностранных дел Д.И.Кулеба, заявляют, что они не будут выполнять эти договоренности. Принимаются законы, запрещающие украинским переговорщикам выполнять Минские договоренности. Иначе трудно охарактеризовать закон, ограничивающий использование русского языка, а также закон, обсуждающийся в Верховной Раде, который поставит крест на всех положениях Минских соглашений, касающихся амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов.

Наблюдается такое «раздвоение сознания», по большому счету, внешнеполитическая шизофрения. Если соберемся в «нормандском формате», украинская сторона будет говорить, что у них есть законы, не позволяющие их нарушать. Делаю вывод, что единственная цель такой инициативы заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать «модифицировать» Минские договоренности.

На днях состоялась видеоконференция советников глав четырех стран. На ней стало понятно, что ни Германия, ни Франция, не могут внятно объяснить, почему они не в состоянии «возвысить свой голос» против грубого нарушения Украиной всех своих обязательств.

Наша позиция ясна. Пока четко и недвусмысленно не зафиксируем, что «нормандский формат» будет дальше заниматься ничем иным, как выполнением Минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как того хочет Киев, едва ли нам имеет смысл собираться.

Вопрос: Когда состоится следующая встреча ближневосточного «квартета»? Стоит ли ожидать, что она может пройти в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре?

С.В.Лавров: Считаем полезным использовать все возможности для того, чтобы оживить процесс палестино-израильского урегулирования. На данном этапе наши израильские друзья уделяют приоритетное внимание социально-экономическим проблемам, которые существуют на палестинских территориях. Мы тоже вносим свой вклад в эту работу. Это необходимо для того, чтобы жители Палестинской национальной администрации чувствовали себя более уверенно.

Что касается политических аспектов ближневосточного урегулирования, – пока они поставлены на паузу. Есть немало причин. Убеждены, что необходимо возобновить конкретный разговор в различных форматах. Один из форматов я уже упоминал – прямой диалог между Израилем и Палестиной. Москва готова предоставить свои услуги для этого, включая свою территорию, если стороны будут к этому готовы. Другой формат тоже очевиден. Он одобрен международным сообществом. Легитимный посредник – это «квартет» ближневосточных посредников (Россия, США, Евросоюз и ООН). Заинтересованы в том, чтобы после долгого перерыва такая встреча состоялась.

На данном этапе говорим о возможности проведения встречи на министерском уровне. Наши специальные представители в «квартете» общались несколько месяцев назад. Все согласились с тем, что эту работу можно возобновить. Администрация Дж.Байдена к этому готова в отличие от своих предшественников. Когда это произойдёт – будет зависеть от всех участников «квартета». Можем это сделать в любой момент. Считаем полезным обменяться мнениями о том, как международное сообщество может помочь создать условия для достижения договорённости между Израилем и Палестиной, потому что только между собой они могут договориться о разрешении всех сохраняющихся противоречий.

Вопрос: Недавно сирийская армия смогла войти в центр города Дераа с помощью России и взять под контроль ситуацию там. При этом многие группировки в этом районе отказываются сложить оружие под предлогом отсутствия гарантий безопасности и политического урегулирования. Как Вы оцениваете то, что много оружия в Сирии остаётся не под контролем сирийского Правительства?

С.В.Лавров: На счёт ситуации в Дераа и, говоря шире, в Сирийской Арабской Республике. Там не должно быть территорий, контролирующихся вооружёнными формированиями иными, нежели сирийская армия. Действительно в Дераа при содействии наших военных была достигнута договорённость о том, чтобы вернуть контроль сирийских вооружённых сил над этой территорией.

Что касается вооружений, то по достигнутому соглашению всё тяжёлое вооружение боевики сдадут, передадут сирийской армии. У них останется лёгкое стрелковое вооружение, которое они должны будут забрать с собой. Сейчас ведутся переговоры о том, куда они могут убыть из этого района. Там они оставаться едва ли смогут.

Единственный способ решить ситуацию в Идлибе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН – турецкие коллеги должны выполнить договорённости, достигнутые между Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Турецкой Республики Р.Т.Эрдоганом в сентябре 2018 г., и предполагающие отмежевание нормальной, вменяемой оппозиции от террористов, прежде всего от Хайят Тахрир Аш-Шам. Этот процесс был начат, но далеко не завершён. Там ещё много предстоит сделать. Постоянно с турецкими коллегами об этом говорим, в т.ч. по линии военных, предлагаем конкретные пути, которые помогут нам оказать содействие турецким партнёрам в реализации договорённости двух президентов. Работа идёт. Она, к сожалению, далеко не завершена.