О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова со спецпредставителем США по Ирану Р.Малли

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8-9 сентября в Москве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провёл рабочие консультации со спецпредставителем США по Ирану Р.Малли. В консультациях принимали участие заместитель Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Н.Н.Спасский и заместитель министра энергетики США Д.Хайзенга.

Состоялся содержательный обмен мнениями о перспективах восстановления полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

С обеих сторон подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие «в венском формате» с подключением всех стран-участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США. Важную роль в этом контексте играет готовность Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров. Подчёркивалась необходимость строить дальнейшую работу на основе результатов предыдущих переговорных раундов, продолжавшихся в интенсивном режиме с апреля по июнь.

Акцентирован существенный конструктивный вклад МАГАТЭ в процесс стабилизации и «перезапуска» СВПД. Выражен обоюдный настрой продолжать оказывать поддержку проверочной деятельности Агентства в свете резолюции СБ ООН 2231.