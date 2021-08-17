О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова с заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан А.А.Рахметуллиным

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 сентября в Москве прошла встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова с заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан А.А.Рахметуллиным.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы международной контртеррористической повестки дня, включая приоритетные задачи профильного международного сотрудничества.

Обменялись оценками состояния террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане, национальными опытом и наработками в сфере борьбы с терроризмом, а также координации позиций на ключевых международных площадках – ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ.