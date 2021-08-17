Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Израиля Я.Лапидом, Москва, 9 сентября 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогие коллеги,

Рады вас приветствовать в Москве. Мы с вами уже общались по телефону, но мне доставляет удовольствие познакомиться с вами лично и передать вам ещё раз поздравления по случаю назначения на пост Министра иностранных дел.

Символично, что ваш визит проходит накануне знаменательной даты, тридцатилетие восстановления дипломатических отношений между нашими странами.

Эти десятилетия доказали, что отношения стали зрелыми, продвинутыми, доверительными, на пользу народов России и Израиля. Рассчитываю, что мы сегодня сделаем ещё один шаг в развитии этих связей, обсудим двусторонние дела и ситуацию в регионе и на международной арене.

Добро пожаловать!