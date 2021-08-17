Интервью заместителя Министра иностранных дел России О.В.Сыромолотова МИА «Россия сегодня», 9 сентября 2021 года

Вопрос: Ровно 20 лет назад террористы атаковали Всемирный торговый центр и другие объекты в США. Россия тогда первой предложила Вашингтону сотрудничество по борьбе с терроризмом. Но не получилось. Как Вы считаете, есть ли все-таки перспективы у сотрудничества наших стран в этой сфере или шанс окончательно упущен?

Ответ: Что значит «не получилось»? В течение двадцати лет, минувших после событий 9/11, сотрудничество между Российской Федерацией и США в сфере контртерроризма развивалось с той или иной степенью интенсивности, и нынешнее похолодание наших отношений вовсе не означает, что эти два десятилетия якобы прошли впустую и безрезультатно. Кроме того, как Вам должно быть хорошо известно, нами неоднократно подчеркивалось, что имевший место в 2018-2019 гг. российско-американский диалог под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран, был достаточно продуктивным. У данного диалога были все возможности стать «всепогодным», не зависящим от внешних раздражителей, однако под надуманными предлогами он был прекращен в одностороннем порядке по инициативе Вашингтона, что едва ли кому-то пошло на пользу.

Но хоть политдиалог сейчас и заморожен, сотрудничество с США по антитеррору объективно необходимо и отвечает как нашим национальным интересам, так и задачам, направленным на поддержание международного мира и безопасности. Однако такое сотрудничество не должно быть нужно нам больше, чем нашим заокеанским партнерам.

Что же касается взаимодействия между российскими и американскими правоохранительными органами и спецслужбами, то такие контакты в принципе не прерывались, поскольку проводимая по этой линии работа не должна ставиться в зависимость от политической конъюнктуры.

Вопрос: Насколько за 20 лет изменилась угроза терроризма? Стала ли она больше, меньше? Можно ли говорить о победе над «Аль-Каидой», ИГ или они еще могут возродиться? Откуда, из каких стран и регионов исходит наибольшая опасность?

Ответ: Несомненно, крайне трудно отрицать, что за эти годы угроза терроризма сильно эволюционировала. Появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать: это и использование различными группировками беспилотных летательных аппаратов для приготовления и осуществления террористических атак, и активизация вербовочной деятельности в рамках пенитенциарных учреждений, и разворачивание пропаганды радикальных идей с применением современных информационно-коммуникационных технологий, и возникновение принципиально новых источников финансирования – по всем упомянутым направлениям реализуется многоаспектное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных «площадках», и Российская Федерация является одним из важнейших его участников.

Что касается географии терроризма, то за последние двадцать лет число «неспокойных» в этом отношении регионов пополнили Ливия, где институты государственной власти были фактически уничтожены вследствие неприкрытого вмешательства извне со стороны в том числе США, в результате чего возникший вакуум государственности заполнили террористы всех мастей, а также Сирия, суверенитет и территориальная целостность которой продолжают быть объектом противоправных посягательств со стороны ряда западных «демократизаторов».

Особенно актуальной в нынешних условиях видится проблема иностранных террористов-боевиков (ИТБ), возникшая с появлением ИГИЛ на Ближнем Востоке, который на какое-то время стал точкой притяжения джихадистов из самых разных уголков мира. В результате нанесенного игиловцам (при непосредственном участии России) военного поражения ИГИЛ трансформировался в разветвленную сеть подпольных ячеек, костяк которого составили бывшие ИТБ, устремившиеся в страны своего происхождения или третьи страны.

Не меньшую угрозу для мира представляет собой и «Аль-Каида», которая по-прежнему располагает достаточным боевым, финансовым и техническим потенциалом.

Однако необходимая работа ведется, и уверен, что совместными усилиями все упомянутые проблемы будут эффективно решены.

Вопрос: Насколько эффективной оказалась стратегия США по борьбе с терроризмом, которую они начали после событий 9/11? Что в ней оказалось не так? И какие уроки международное сообщество вынесло из этого?

Ответ: Главным уроком, который международное сообщество должно вынести из проводимой США антитеррористической политики, может стать лишь понимание того, что борьба с терроризмом должна проводиться на равноправной основе и при неукоснительном соблюдении норм и принципов международного права. Именно пренебрежение США международным правом, выразившееся в неправомерном вмешательстве во внутренние дела и нарушении территориальной неприкосновенности Ирака, Ливии, Сирии, в определенной степени привело к тому, что в указанных государствах возникли опаснейшие террористические организации, ставшие «головной болью» для всего мира.

Не можем согласиться и с наблюдаемой приоритизацией американцами правозащитных и гендерных аспектов антитеррора, чрезмерного педалирования вопросов реабилитации и реинтеграции террористов в ущерб обеспечению принципа неотвратимости наказания и воздаянию по заслугам тем, кто, решившись на террористическую деятельность, тем самым посягнул на основы международного мира и безопасности.

Настораживает и навязывание США некоторых неконсенсусных концепций, в частности «противодействия насильственному экстремизму» или «порядка, основанного на правилах». Полагаем, что подобные действия способствуют размыванию международных антитеррористических усилий и идут вразрез со сложившейся международно-правовой базой противодействия терроризму.

Вместе с тем надеемся, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию, ни внутреннее понимание того, что терроризм является фундаментальным злом, победить которое можно только совместными усилиями.