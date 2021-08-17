О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Ливанской Республики А.Абу Зейдом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял советника Президента Ливанской Республики Амаля Абу Зейда.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане в контексте усилий по выходу страны из тяжелого социально-экономического кризиса. С российской стороны была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, права ливанцев самостоятельно, без внешнего вмешательства принимать решения по всем вопросам национальной повестки дня на основе инклюзивного диалога и взаимного учета законных интересов. Выражалась надежда на скорое завершение процесса формирования правительства Ливанской Республики во главе с назначенным Премьер-министром Н.Микати.