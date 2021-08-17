О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Директором Департамента Африки и стран Индийского океана МИД Франции К.Биго

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 сентября в МИД России состоялись консультации специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Директором Департамента Африки и стран Индийского океана МИД Франции Кристофом Биго в рамках второго заседания российско-французской Рабочей группы по Африке.

В ходе обстоятельного обмена мнениями по широкому кругу вопросов африканской проблематики особое внимание было уделено конфликтным ситуациям в Сахаро-Сахельской зоне, Гвинее, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Регионе Великих Озёр, Мозамбике и на Африканском Роге с акцентом на поиск путей их урегулирования, а также на задаче консолидации усилий по борьбе с распространением террористической угрозы.

При этом с российской стороны была подчеркнута необходимость использования политико-дипломатических методов разрешения существующих на Африканском континенте кризисов самими африканцами под эгидой Афросоюза и при эффективной поддержке международного сообщества, включая организации системы ООН.