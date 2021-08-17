Соболезнования Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по случаю гибели Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Е.Н.Зиничева

Произошла трагедия. Ушёл из жизни Е.Н.Зиничев, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один из участников сорвался со скалы, Е.Н.Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь. Действовал не как большой начальник, не как Министр, а как настоящий спасатель.

Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего Министерства, сохранению славных традиций МЧС.

Светлая память о Е.Н.Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах.