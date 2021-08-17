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8.09.2115:28

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Мавритании в Москве М.М.Дахи

1764-08-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял нового Посла Исламской Республики Мавритании в России Мохамеда Махмуда Дахи по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога и внешнеполитической координации, в том числе по актуальной ближневосточной и африканской проблематике в международных структурах, в частности в рамках ООН.

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