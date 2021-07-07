Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушеву

Дорогой Николай Платонович,

Сердечно поздравляю Вас с Юбилеем!

Безупречное многолетнее служение Отечеству на различных ответственных постах, патриотизм, чувство долга и активная гражданская позиция снискали Вам всеобщее искреннее уважение.

Знаю Вас также не только как выдающегося государственного деятеля, но и как отличного спортсмена, который, несмотря на занятость, уделяет время любимому волейболу. Как известно, волейбол – игра не на время, а на результат, принцип, которому Вы следуете и в профессиональной деятельности, стремясь всегда добиваться поставленной цели.

Ваши своевременные и выверенные инициативы, блестящие переговорные навыки не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять нашу Родину на прочность. Как говорится, Вашу «фирменную подачу» знают не только любители волейбола, но и наши партнеры во всем мире.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой, активной и насыщенной жизни!

С.ЛАВРОВ