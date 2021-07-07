Ответы заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина на вопросы МИА «Россия сегодня», 9 июля 2021 года

Вопрос: Разделяют ли в Москве оценки ООН, что парламент Ливии не справился с задачей по созданию конституционной базы для проведения выборов в декабре? Видит ли Москва опасность того, что выборы могут не состояться вообще?

Ответ: Одним из главных посылов, обращенных участниками Берлинской конференции к переходным ливийским властям, стал призыв к проведению всеобщих выборов строго в намеченные сроки – 24 декабря 2021 года. Это положение было четко зафиксировано в итоговом документе встречи.

Разумеется, нас не может не беспокоить, что график реализации задач переходного периода начал давать сбои. До сих пор не завершена работа по формированию законодательной базы электорального процесса. Дискуссии в рамках Форума ливийского политического диалога (ФЛПД), очередное заседание которого завершилось в начале июля в Женеве, выявили наличие определенных разногласий среди его участников по вопросам подготовки и проведения выборов.

На днях Высшая избирательная комиссия Ливии объявила новый предельный срок утверждения законодательной базы – 1 августа с.г. Рассчитываем, что за оставшееся время все, от кого зависит успешное выполнение этой задачи – участники ФЛПД, депутаты парламента и члены Высшего госсовета – проявят ответственность за судьбу своей страны и сделают все необходимое, чтобы выборы состоялись в соответствии с «дорожной картой» урегулирования.

Вопрос: В итоговом документе второй Берлинской конференции по Ливии говорится о необходимости незамедлительного вывода всех иностранных наемников из Ливии, причем этот пункт не поддержала только Турция. США утверждают, что Россия ведет с Турцией переговоры о выводе из Ливии иностранных наемников и инструкторов. Можете ли Вы подтвердить, что диалог по этому вопросу с Анкарой был запущен? Насколько Турция готова в этом вопросе идти на компромиссы?

Ответ: Проблема иностранного военного присутствия является для Ливии на сегодняшний день одной из наиболее острых. Без ее решения говорить о подлинном и надежном урегулировании в стране не приходится. Эта проблема была в фокусе внимания участников прошедшей в Берлине конференции. Как известно, абсолютного консенсуса тогда достичь не удалось. Турецкая делегация зарезервировала за собой особое мнение.

Присутствует упомянутая тема и в наших двусторонних контактах с зарубежными партнерами, которым мы разъясняем российскую позицию по данному вопросу. Она хорошо известна и заключается в том, что процесс эвакуации иностранных военных элементов должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооруженные формирования, находящиеся в стране. Иначе будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что предметных переговоров о выводе с ливийской территории иностранных наемников и военнослужащих ни с Турцией, ни с какой-либо другой стороной мы не ведем. Решать эту проблему должны в первую очередь сами ливийцы в лице руководства страны.

Вопрос: Ведут ли Россия и США диалог по ливийскому урегулированию и если да, насколько продуктивным считают в Москве такое взаимодействие? Обсуждался ли вопрос Ливии на саммите в Женеве? Видим ли мы готовность Вашингтона координировать шаги с Россией для урегулирования в Ливии?

Ответ: Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США. В этой связи хотел бы отметить, что еще в декабре 2019 г. в ходе переговоров с Госсекретарем США М.Помпео Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров озвучил предложение о запуске механизма российско-американских консультаций по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию. Реакцию на эту инициативу мы, к сожалению, так и не получили.

Тем не менее, это не означает, что мы совсем не взаимодействуем с нашими американскими коллегами по ливийской проблематике. В ноябре прошлого года провели в Москве обстоятельные консультации со спецпредставителем США по Ливии, Послом США в Триполи Р.Норландом. «На полях» Берлинской конференции я провел с ним полезную «сверку часов». Еще раз повторю: мы готовы к координации шагов на ливийском направлении с Вашингтоном и другими влиятельными игроками. Уверен, что это было бы полезно для продвижения к долгосрочному урегулированию в Ливии при ведущей роли ООН.