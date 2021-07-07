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10.07.2115:17

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с назначенным Послом Гвинейской Республики в Российской Федерации Маджу Каке

1394-10-07-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял назначенного Посла Гвинейской Республики в Российской Федерации М.Каке, который вручил копии верительных грамот.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам развития традиционно дружественных российско-гвинейских отношений. Был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Конакри на укрепление политического взаимодействия, расширение торгово-экономических связей, дальнейшее продвижение взаимовыгодного инвестиционного партнерства.

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