О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с назначенным Послом Гвинейской Республики в Российской Федерации Маджу Каке

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял назначенного Посла Гвинейской Республики в Российской Федерации М.Каке, который вручил копии верительных грамот.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам развития традиционно дружественных российско-гвинейских отношений. Был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Конакри на укрепление политического взаимодействия, расширение торгово-экономических связей, дальнейшее продвижение взаимовыгодного инвестиционного партнерства.