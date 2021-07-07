О предстоящем визите в Россию Министра иностранных дел Судана М.Аль-Махди

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11-15 июля Министр иностранных дел Республики Судан М.Аль-Махди посетит Россию с визитом. 12 июля пройдут ее переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Рассчитываем на обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-суданского многопланового сотрудничества, а также актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на необходимость поиска политико-дипломатических решений кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте.

Российско-суданские связи традиционно носят дружественный характер. 5 января с.г. наши страны отметили 65-летие установления дипломатических отношений. Между Россией и Суданом поддерживается регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях. 23 октября 2019 г. состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с Председателем Верховного (Суверенного) совета Республики Судан А.Бурханом «на полях» саммита Россия-Африка в Сочи. 15 февраля 2020 г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Премьер-министром Судана А.Хамдуком «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

С декабря 2010 г. активно функционирует Российско-Суданский Рабочий комитет высокого уровня, являющийся главным механизмом внешнеполитического взаимодействия и координации работы по развитию двусторонних связей. Проведены восемь его заседаний, последнее – в Москве 6 декабря 2019 г. С российской стороны в нем принял участие специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел М.Л.Богданов.

Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере освоения минерально-ресурсной базы Судана. В 2020 г. объем торговли между Россией и Суданом увеличился по сравнению с 2019 г. с 275,06 млн долл. США до 374,49 млн долл. США (на 36,1 %). В первом квартале 2021 г. двусторонний товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. с 88,94 до 112,15 млн долл. США (на 26,1 %).

С сентября 2013 г. действует Российско-Суданская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Ее последнее – 6-е – заседание прошло в Москве 10-12 декабря 2018 г.

В настоящее время на территории Республики Судан работает ряд российских экономоператоров, специализирующихся в области геологии и недропользования.

В российских вузах по различным специальностям обучается около 300 суданцев, в том числе 45 – за счет федерального бюджета и 226 – на контрактной основе. Ежегодно планом приема иностранных граждан на обучение в российские образовательные организации для граждан Судана предусматривается выделение 35 госстипендий.

Министры также обсудят вопросы взаимодействия между Россией и Суданом в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.