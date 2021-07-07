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9.07.2120:57

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд

1392-09-07-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июля состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд по ее инициативе.

Состоялось развернутое обсуждение гуманитарных сюжетов, находящихся на рассмотрении СБ ООН, с учетом неформального кураторства данных сюжетов представителями Ирландии и Норвегии. Особое внимание было уделено вопросам оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии в соответствии с нормами международного права, решениями СБ и ГА ООН.

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