Выступление заместителя Постоянного представителя Российской Федерации В.Ю.Жеглова на заседании Постоянного совета ОБСЕ, 8 июля 2021 года

На отчеты cпецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе Х.Грау и главы

Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Я.Х.Чевика

Уважаемая госпожа Председатель,

Приветствуем уважаемых послов Х.Грау и Я.Х.Чевика. С интересом заслушали представленные доклады. Они подтверждают, что динамика переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине остается неутешительной, а ситуация «на земле» по-прежнему сохраняет потенциал к эскалации. Безрезультатные заседания 6-7 июля Контактной группы и ее рабочих подгрупп в этом плане также весьма показательны.

Корень проблемы – в нежелании Киева выполнять Минские соглашения, которые остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса на Украине. Напомню, что «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 года был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, стал частью международного права и подлежит неукоснительному выполнению.

Украинские власти уклоняются от ключевого условия урегулирования – прямого диалога представителей сторон конфликта, то есть Киева, Донецка и Луганска. Делегация Украины в Контактной группе до сих пор не отреагировала на представленный дончанами еще в октябре прошлого года «план действий» по реализации Минских договоренностей. Внесенный после этого Киевом в Контактную группу свой «план совместных шагов» в большинстве своих положений противоречит Минским соглашениям и контактов с нынешними представителями Донбасса не предполагает. Более того, представители Украины продолжают блокировать работу профильной политической подгруппы – всё это вопреки предложению спецпредставителя Х.Грау полноценно возобновить формальные заседания подгруппы, ограничив состав их участников только официальными представителями. Было бы интересно услышать от уважаемой посла Х.Грау ее оценки и прогноз перспектив на политическом треке урегулирования.

Продолжают демонстративно нарушаться выработанные с личным участием уважаемых послов Х.Грау и Я.Х.Чевика меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За минувший месяц произошли два серьезных инцидента, которые могли самым негативным образом сказаться на судьбе договоренностей между Киевом и Донбассом о прекращения огня.

11 июня диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины напала на наблюдательный пост луганских ополченцев в районе поселка Голубовское. Тогда были убиты пять человек. 21 июня в районе населенных пунктов Лозовое и Старомихайловка в отдельных районах Донецкой области убиты еще четверо и ранены пятеро донецких ополченцев в результате минометной атаки, а затем и гранатометного обстрела санитарного транспорта.

Осуществляя вооруженные провокации, параллельно украинская сторона срывает реализацию предусмотренной мерами от 22 июля 2020 года задачи по запуску координационного механизма по реагированию на нарушения при содействии Совместного центра контроля и координации в действующем составе – то есть с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Эффективная работа такого механизма позволила бы не только обеспечивать поддержание режима прекращения огня, но и активизировать работу по другим аспектам, связанным с безопасностью.

По последним отчетам СММ видим интенсификацию транспортировок тяжелых вооружений украинских сил на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области. Это сопровождается милитаристской бравадой в исполнении советника по информационной политике делегации Украины в Контактной группе А.Арестовича на украинском телевидении о готовности «окружить крупные города и быстро вывести артиллерию к границе». Судя по всему, украинские штабы весьма воодушевлены участившимися совместными военными учениями с рядом стран НАТО, где вряд ли отрабатываются мирные сценарии выполнения Минских соглашений. К слову, согласно официальным комментариям, такие учения призваны оказывать воздействие на ситуацию с безопасностью по всей стране, за которой в рамках мандата следит СММ. Призываем Миссию отражать информацию о таких учениях в своих отчетах. Хотелось бы уточнить у господина Я.Х.Чевика, почему это пока не делается. Призываем СММ также нарастить мониторинг тыловых позиций вооруженных сил Украины, который крайне необходим в контексте раннего предупреждения возможной эскалации.

Продолжаются регулярные обстрелы городов Донбасса, приносящие бесчисленные страдания мирному населению. К слову, господин Я.Х.Чевик упомянул о возросшем количестве обстрелов. Важно также отмечать и то, какая сторона несет за них ответственность.

На остальных треках урегулирования – политическом, социально-экономическом и гуманитарном – ситуация также тупиковая. Продолжается социально-экономическая блокада Донбасса. Киев не просто выталкивает этот регион из общеукраинского правового и экономического поля, но и фактически реализует курс на его удушение. Не выполняются обязательства по восстановлению социально-экономических связей (п.8 «Комплекса мер»), в том числе в плане безусловных выплат пенсий и социальных пособий населению, проживающему по другую сторону линии соприкосновения. На этом фоне из Киева цинично рапортуют о создании центров предоставления административных услуг в подконтрольных ему районах у линии соприкосновения. Эти центры выступают, судя по всему, символами нежелания приступать к работе по реальному восстановлению связей с Донбассом в диалоге с местными властями.

Хотелось бы услышать Ваши, госпожа Х.Грау, оценки того, что может быть сделано с позиции Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе, чтобы содействовать скорейшему и полному прекращению блокады Донбасса.

Уважаемый посол Я.Х.Чевик,

Подтверждаем нашу принципиальную поддержку усилий сотрудников СММ, работающих в непростых условиях обстрелов и пандемии коронавируса. Мы серьезно обеспокоены недавними случаями повреждения имущества Миссии. 29 июня в результате глушения в тыловых позициях ВСУ потерпел крушение БПЛА СММ дальнего радиуса действия. 2 июля выявлены повреждения на камере, расположенной на донецкой шахте «Октябрьская». Есть ли у Вас понимание, кто это сделал?

При этом важно не сводить внимание Миссии исключительно к Донбассу. Мониторинг ситуации с безопасностью вблизи линии соприкосновения является, безусловно, ключевой, но не единственной задачей. Пристального внимания требует положение на остальной территории страны. В поле зрения СММ, согласно мандату, должны находиться различные аспекты соблюдения прав человека. В том числе те, которые вызывают сильный общественный резонанс. Необходимо сообщать и о последствиях применения Киевом дискриминационных законодательных актов в сфере языка и образования, идущих вразрез с предписаниями конституции страны и обязательствами Украины в рамках ОБСЕ.

При этом восприятие мандата не должно сводиться к принципу «сообщаем лишь о том, что видим» – Миссия должна оказывать поддержку соблюдению прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Важно не допускать дисбалансов в подаче материала. К примеру, в отчеты Миссии попали данные об угрозах в адрес этнических венгров Закарпатья и возбуждении в этой связи правоохранительными органами уголовных производств. Вместе с тем не находят отражения русофобские лозунги и соответствующие угрозы, регулярно сопровождающие акции праворадикальных организаций. Нет данных и о действии или бездействии полиции в этой связи.

Проявления агрессивного национализма и радикализма, сопровождаемые насилием, продолжают влиять на ситуацию с безопасностью по всей Украине. Недопустимо давать оценку ксенофобским акциям радикалов как «патриотическим». Востребована большая степень детализации об организаторах и участниках таких мероприятий, комплексная, а не селективная подача материала об использованных ими лозунгах. Особое внимание нужно уделять фактам, которые свидетельствуют об отступлении властей Украины от принципов ОБСЕ – к примеру, полицейском сопровождении неонацистских маршей, участию властей и представителей вооруженных сил в церемониях захоронения нацистских пособников и так далее. Востребована систематизация Миссией данных о проявлениях на Украине агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии в отдельном тематическом докладе, фактуры для которого более чем достаточно.

Важно не ослаблять мониторинг ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Наблюдения СММ подтверждают, что давление на УПЦ со стороны религиозной структуры, созданной бывшим руководством Украины, продолжается – причем при поддержке и нынешней администрации. Призываем тщательно отслеживать последствия такой дискриминации. Почему в отчеты Миссии не попала информация о многотысячной акции верующих УПЦ, прибывших в Киев со всей страны 15 июня и обратившихся к властям с требованием прекратить притеснения их прав?

Удивляет и избирательность, с которой Миссия уделяет внимание обстановке на погранпунктах Украины с другими государствами. В отчеты попадает информация о некоторых из них, расположенных на юге и востоке страны – там отмечается спокойная ситуация. В то же время отсутствуют данные о положении дел на других участках границы, в том числе в свете сообщений правоохранительных органов сопредельных государств о пресечении попыток контрабанды оружия. К слову, проблема бесконтрольного оборота оружия на Украине уже привела к объявлению властями одного из сопредельных государств о закрытии с ней госграницы.

Уважаемые послы Х.Грау и Я.Х.Чевик,

Практика предыдущих лет показывает, что применительно к Минским соглашениям в Киеве смогли добиться лишь одного – отточить мастерство виртуозно саботировать свои обязательства, что завело процесс урегулирования в тупик. Не лишним будет констатировать, что спустя более чем шесть лет после подписания «Комплекса мер» ни одно из его положений полноценно не выполнено. О том, что прогресс крайне необходим, свидетельствуют и ваши сегодняшние доклады.

В завершение позвольте пожелать вам обоим крепкого здоровья и успешной работы. Отдельно хотим выразить признательность уважаемому послу Х.Грау, планирующей завершить свою деятельность в качестве Спецпредставителя, за ее усилия и личный вклад в содействие урегулированию внутриукраинского кризиса.

Пользуясь случаем, поздравляем с назначением уважаемых послов С.Берманн и Ш.Реландер на позиции координаторов политической и гуманитарной подгрупп Контактной группы. Рассчитываем на их результативную работу со сторонами.

Благодарю за внимание.